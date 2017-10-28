Составлен план-график работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери

27 октября губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. В нем приняли участие Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены регионального Правительства, представители строительных организаций, духовенства, городской власти, руководство регионального благотворительного фонда «Собор».

«Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет огромное значение для духовно-нравственного развития нашего общества и всего региона. Активная работа по восстановлению храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности поколений, сохранения традиций и ценностей», - отметил губернатор Игорь Руденя.

На сегодня сформирован план-график основных строительных работ, согласно которому в следующем году планируется завершить кирпичную кладку стен, возведение монолитных сводов, обустройство кровли, строительство цокольного этажа колокольни. В график включены работы по монтажу окон и дверей собора, внутренней и внешней отделке, подключению к инженерным сетям, установке церковной утвари и иконостаса. При проведении строительных и отделочных работ будет использован опыт восстановления Зачатьевского ставропигиального женского монастыря города Москвы.

Участники совещания обсудили вопросы финансирования работ по восстановлению святыни, варианты использования тех или иных строительных материалов.

Завершение основных работ планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года. Ожидается, что это событие станет не менее масштабным по охвату гостей и паломников, чем 350-летие обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. К значимой дате губернатор Игорь Руденя поручил переиздать книги об истории собора и судьбе великого князя Михаила Тверского. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость создания музейной экспозиции с сохранившейся церковной утварью собора.

Для решения этих и других задач Игорь Руденя поставил задачу обеспечить эффективную работу благотворительного фонда «Собор», который занимается восстановлением храма, создать оргкомитет по подготовке к 700-летию преставления Михаила Тверского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.