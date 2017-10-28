Игорь Руденя поздравил тверскую команду «Плюшки» с выходом в финал Высшей лиги КВН

Тверская команда «Плюшки» вышла в финал Высшей лиги КВН. Это лучший результат за всю историю тверского движения Клуба веселых и находчивых. Капитана и коллектив команды с этим достижением поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы показали высокое мастерство и отличное чувство юмора, своими яркими выступлениями завоевали сердца членов жюри и зрителей. В Верхневолжье неизменно болеют за вас и желают победы в финале. Пусть на этом пути вам помогают вдохновение, творческая энергия, вера в свои силы и горячая поддержка болельщиков всей Тверской области», – отмечено в поздравительной телеграмме от главы региона.

По итогам второй полуфинальной игры Высшей лиги тверские КВНщики набрали 13,4 балла, разделив второе место с командой «Спарта» из Астаны.

«Плюшки» являются обладателями специального приза Губернатора Тверской области. Команде был предоставлен грант на участие в фестивале «КиВиН-2017» в Сочи, где ребята и выиграли путевку в Высшую лигу. «Плюшки» также принимали участие в XXIII Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН».

Пресс-служба Правительства Тверской области.