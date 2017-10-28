ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: КУДА ПОЕХАТЬ В КАНИКУЛЫ?

ТОП-10 мест в Тверской области

для посещения с детьми в дни осенних каникул.

Осенние каникулы – один из самых любимых периодов детей и взрослых. Многие родители даже берут отпуск специально к этому времени, а если такой возможности нет, ноябрьские праздники приходят на выручку.

Уроки остались позади, под ногами шуршит пестрая листва или лежит свежий первый снег, впереди – выходные. Куда отправиться в эти дни, чтобы весело и интересно отдохнуть? Мы сделали для вас подборку 10 лучших мест в Твери и Тверской области, куда можно и нужно отправиться с детьми во время осенних каникул.

Детский Музейный Центр, Тверь.

г. Тверь, ул. Советская, 3a

По-настоящему современный детский музей с качественно подобранными интерактивными программами и современными технологиями. Здесь проходят выставки, праздники, мастер-классы и много других интересных и обучающих мероприятий.

Агро-ферма «Ивановка»

Тверская обл., Калининский р-н, Кулицкое поселение, д. Давыдово

На ферме дети смогут познакомиться с домашними животными в контактном зоопарке, покататься на тарзанке, полазить по скаладрому, пострелять из лука, побегать по подвесным мостикам, побывать на экскурсии в музее «Козы - Дерезы» и выпить горячий чай из сбора трав.

Резиденция Бабы-Яги

Тверская область, г. Калязин, н/п Солоновка

Дом-резиденция Яги Тверской изготовлен в натуральную величину в традиционном славянском стиле. Насыщенная анимационная программа Бабы Яги, Кикиморы и Домового не дадут заскучать ни взрослым, ни детям.

«Гадово – родина Змея Горыныча»

Тверская область, Кимрский район, п. Приволжский (Гадово), ул. Восточная д. 4а

Преданье гласит, что в окрестностях Гадово, в низовьях реки Хотча, находилось знаменитое «Море змеево». Именно здесь и появился коварный герой русских сказок. Ему посвящен Музей Гадов, и юмористические анимационные программы.

Детский музей «Эксперименториум»

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 21

Кто сказал, что музеи и наука — это скучно? Эксперименториум — научный музей, который переворачивает представление о науке и музеях с ног на голову, ведь с экспонатами здесь можно делать что угодно: трогать, крутить, бросать, дёргать, ломать, собирать и разбирать. В музее около 100 экспонатов, демонстрирующих законы физики, биологии, математики и анатомии. Здесь и взрослые, и дети почувствуют себя настоящим учёным — и, может, откроют новый закон!

Эко-лэнд «Чукавино»

Тверская область, Старицкий район, д. Чукавино

Это настоящая сказка для детей и взрослых – здесь можно погладить северного оленя, покататься на лошадях, увидеть пятнистых оленят и вдоволь наиграться с дружелюбными хаски и маламутами.

Музей Козла

г. Тверь, ул. Жигарева, д. 5

Пусть этот музей не отпугивает вас своим названием, экскурсия по нему приведет вас в настоящий восторг – вы будете смеяться, влюбляться в козлов и понимать, что эта любовь не так уж зла. Экскурсию взять обязательно!

Музей «Государева Дорога»

Тверская область, Конаковский район, с. Завидово, ул. Речная, д. 22, Храмовый комплекс «Завидово»

Музей рассказывает о быте путешественников и жителей села Завидово во время процветания Государевой Дороги из Санкт-Петербурга в Москву и ее соперничестве с Николаевской железной дорогой. Конечно, главным объектом притяжения для детей в музее будет макет той самой железной дороги.

База активного отдыха «Гришкино»

Тверская область, Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Гришкино Большое, д. 32

Кажется, в парке Гришкино есть все, чтобы сделать детей счастливыми – аттракционы, веревочный городок, скалодром, контактный зоопарк и даже катание на тюбингах – пока по летней трассе.

Дом Гончара

Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 4

Здесь можно познакомиться с тонкостями изготовления глиняной новоторжской игрушки и принять участие в мастер-классе по изготовлению гончарных изделий. Дети и их родители с невероятным энтузиазмом лепят свистульки, горшочки и другие сувениры.