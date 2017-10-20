Тверская область вошла в тройку лучших регионов России по снижению уровня долговой нагрузки

Тверская область вошла в топ-три лучших регионов России по снижению уровня долговой нагрузки. По данным агентства «РИА Рейтинг» на 1 октября 2017 года, в тверском регионе этот показатель снизился на 22,7 пункта. Всего за девять месяцев государственный долг Тверской области уменьшился на 33,5%.

С 1 января следующего года начнется реализация программы реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет. Об этом объявил Президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ 22 сентября. Программа позволит регионам существенно сократить объем рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования данных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

«Наш регион соблюдает нормативы, которые предписывает федеральное Министерство финансов. Участие в реструктуризации даст возможность рассрочить до 2020 года выплаты кредитных обязательств, которые ранее были приняты Тверской областью. Таким образом, мы сможем оставить в обороте не менее 3 млрд рублей. Это даст дополнительные возможности стимулировать развитие региональной экономики и бизнеса», – отметил Игорь Руденя по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По прогнозам, объем долга Тверской области по бюджетным кредитам на начало 2018 года составит 12,3 млрд рублей. Планируется, что погашение бюджетных кредитов в 2018 и 2019 годах составит по 0,6 млрд рублей, далее – по 2,2 млрд рублей ежегодно в течение 5 лет.

Справочно: Государственный долг Тверской области по итогам 2016 года уменьшился на 1,6 млрд рублей – до 26,4 млрд рублей. Кроме того, существенно сокращены расходы на обслуживание госдолга – с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэкономленные средства направляются на приоритетные проекты, в том числе реализацию майских указов Президента РФ по повышению заработной платы, переселению граждан из аварийного жилого фонда, строительству школ и детских садов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области.