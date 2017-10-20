В библиотеках и школах Тверской области проходят мероприятия антинаркотический направленности

В Тверской области продолжается антинаркотический месячник, стартовавший по инициативе Губернатора Игоря Рудени с 15 октября. Он направлен на борьбу с наркоманией, профилактику её распространения особенно в молодёжной среде.

«Проведение антинаркотических мероприятий важно для сохранения здоровья населения, особенно молодёжи. Тверская область взяла курс на улучшение демографических показателей, поэтому необходимо увеличивать количество мероприятий спортивной, культурно-просветительской направленности», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

С момента начала месячника уже проведено более 2,6 тыс. мероприятий, в которых приняло участие более 67 тысяч человек, среди них «трудные» подростки, волонтеры, воспитанники детских домов, наркозависимые.

В детской библиотеке Краснохолмского района организована выставка антинаркотической литературы, в Западнодвинском районе - круглый стол для родителей на тему «Пока беда не вошла в дом». В Торопецком районе в диспуте «Пристрастия, уносящие жизнь» приняли участие учащиеся 5-8 классов Пожинской средней школы. Разговор шел о вредных привычках, пагубно влияющих на здоровье и жизнь человека. В школе № 53 Твери профилактическую беседу со старшеклассниками провела сотрудница наркологического диспансера города Твери.

В рамках подготовки к месячнику были изготовлены информационные буклеты, плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Значимым событием стала видеоконференция с руководителями муниципальных образований Тверской области, ответственными специалистами. Среди рассмотренных вопросов – ситуация с правонарушениями несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков, проведение профилактических медицинских осмотров подростков на предмет потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.