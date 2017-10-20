Музей гадов в Тверской области отмечает 10-летие

Единственный в России Музей гадов, который находится в Кимрском районе Тверской области, отмечает юбилей. 10 лет назад проект «Гадово – родина Змея Горыныча» получил региональный грант на развитие. Сегодня он является одним из самых популярных у туристов объектов в Кимрском районе и принимает около 100 групп ежегодно.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, малые музеи Верхневолжья должны развиваться и привлекать в регион как можно больше туристов.

«В Европе малые музеи являются точками притяжения для туристов. Надо простимулировать муниципалитеты привести в порядок эти объекты, создать достойные условия для их посещения. Это важно с точки зрения привлечения инвестиций, развития территорий. Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», — обозначил Игорь Руденя.

Перед областным Министерством туризма Губернатор поставил задачу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. В частности, одно из перспективных направлений — детско-юношеский туризм. По поручению Игоря Рудени в Тверской области будут разработаны новые экскурсионные программы для детей.

Район посёлка Приволжский (ранее — село Гадово), где расположен Музей гадов, является «родиной» Змея Горыныча. Гостей встречают театрализованной программой с играми, хороводами и конкурсами для детей и взрослых.

В экспозиции музея представлены изображения и фигурки змей из дерева, камня, ткани и железа, а также сказочных персонажей. Основную коллекцию дополняют этнографические выставки, посвящённые крестьянскому быту и народным ремёслам.

По завершении экскурсии можно попробовать традиционные блюда русской кухни в трактире «Змей Горыныч».

В честь 10-летия Музея гадов коллектив учреждения проводит различные праздничные мероприятия. К юбилейной дате приурочен и пресс-тур для журналистов тверских СМИ, который включает презентацию программы «Гадово – родина Змея Горыныча», а также посещение церкви Николая Чудотворца XIX века в селе Белое, где хранится икона святых Петра и Февронии, экскурсию по центру прикладного и художественного творчества в Кимрах и по пекарне в деревне Титово.

Пресс-служба Правительства Тверской области.