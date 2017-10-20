У нас всегда рады гостям

Конаковский район стал одной из площадок семинара-практикума для директоров учреждений культуры Владимирской области «Сохранение и развитие народного творчества. Традиции и современность».

С 18 октября по 20 октября Тверской областной Дом народного творчества принимал делегацию коллег из Владимирской области – руководителей органов управления культуры, директоров районных домов культуры, городских домов культуры во главе с директором Владимирского областного центра народного творчества Еленой Николаевной Масловой. Визит наших коллег из Владимирской области стал знаменательным событием культурной жизни Тверской области.

Программа семинара-практикума была насыщенной. 18 октября участники семинара познакомились с учреждениями культуры Кимрского района.

19 октября в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ состоялся «круглый стол» «Сохранение и развитие народного творчества. Традиции и современность». «Круглый стол» прошел в атмосфере повышенной активности и заинтересованности.

20 октября гостей из Владимира познакомили с деятельностью учреждений культуры Конаковского района. Участники семинара-практикума побывали в муниципальном бюджетном учреждении «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» д. Мокшино, в муниципальном культурно-просветительном учреждении «Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского», муниципальном бюджетном учреждении районный методический центр ДК «Современник».

В «Современнике» всегда рады гостям, и здесь действительно есть что показать. Талантливые педагоги, разножанровые коллективы, интересные обучающие программы, хорошая материально-техническая база. В фойе Дворца культуры гостей приветствовали участники народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Раисы Николаевны Смирновой. А рядом расположились мастера народно-прикладного творчества с выставкой своих работ. И здесь было на что посмотреть – куклы-обереги, необычные картины и поделки, и все выполненные в духе русского народного творчества. Директор «Современника» Наталья Сергеева подробно рассказала гостям о работе дворца, коллективах, материально-техническом обеспечении.

Возможность показать себя была представлена и творческим коллективам. Гости подпевали участникам «Завалинки», смеялись над частушками, умилялись выступлением юной солистки Каролины Воробьевой и аплодировали юным танцорам из спортивно-танцевального клуба «Mary dance».

Как отметила руководитель делегации, директор Владимирского областного центра народного творчества Елена Николаевна Маслова, в Тверской области и в частности Конаковском районе есть на что посмотреть и чему поучиться.

Наши области как представителей центрального федерального округа связывают давние культурные традиции. Совсем недавно во Владимире состоялся всероссийский фестиваль русского народного танца на приз им. Татьяны Устиновой «По всей России водят хороводы».

Татьяна Устинова - уроженка Тверской области, и наши творческие коллективы являются постоянными участниками не только этого, но и многих других фестивалей и конкурсов, проводимых на владимирской земле. На вопрос, чем ее привлекает Конаковский район, Татьяна Маслова отметила, что это, в первую очередь, работа, связанная с народными коллективами и выставочной деятельностью.

В завершение семинара и на память о Конаковском районе все участники семинара сделали фото на память о поездке на фоне РДК «Современник».

Ольга ГЛОТОВА.