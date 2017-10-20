«КУБОК ДРУЖБЫ» УЕХАЛ В ОСТАШКОВ



Целых четыре дня, с 19 по 22 октября, в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района происходили самые представительные соревнования по боксу, которые когда-либо организовывались на конаковской земле – пятнадцатый по счету турнир на «Кубок дружбы». В этот раз он собрал 42 команды со всей России. Помимо Конакова, это практически все города Тверской области (10 команд), Москвы и Подмосковья (12 команд). Боксеры приехали и из более отдаленных мест, например, из Самары. Юбилейный турнир по боксу традиционно проводится памяти сержанта Вячеслава Васильковского, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота в 1941-м у деревни Рябинки, и в 2017 году на него приехали 148 спортсменов. Мастерство спортсменов оценивалось в ходе боксерских поединков в личном зачете, и по количеству заработанных таким образом каждой командой первых мест определялся обладатель Кубка дружбы. На протяжении долгих четырнадцати лет Кубок всегда оставался в Конакове: никто не мог дать результат выше, чем наша команда. Но в этом году он впервые перешел в руки спортсменов из осташковского клуба бокса «Аверс».

Организаторами соревнований памяти сержанта Вячеслава Васильковского «Кубок дружбы-2017» по боксу стали Федерация бокса России, Комитет по физкультуре и спорту Тверской области, Федерация бокса Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково и ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

Отборочные бои начались уже в четверг. В пятницу прошла торжественная церемония открытия турнира. Вел ее тренер, руководитель клуба бокса ДЮСШ «Олимп» и городской спорторг Сергей Никишин. Удачи юным спортсменам пожелала заместитель главы администрации по социальной политике Конаковского района Аггюль Бородина. Уже в этот день первое золото нашей команде принесла Таисия Бородина, на следующий день она повторила свой успех, единственная заработав, таким образом, два золота, выступая за разные категории.

Субботний и воскресный дни день были посвящены финальным боям. Стоит отметить, что всего разыгрывалось 45 комплектов наград. О соревнованиях говорит Сергей Никишин:

- В нашем турнире самому младшему участнику 11 лет, самым старшим боксерам по 20 - 22. Основная возрастная категория - это юноши в возрасте 13-14 и 15-16 лет. В личных зачетах за медали и кубки борются и девушки. Что касается конаковской команды, то она насчитывает около 30 спортсменов, наиболее результативные из них те, кто приносит места и медали, - К. Миронец, З. Уваров, К. Бородина, Д. Ржанников, Н. Никишин, Г. Панков, Р. Белов и другие. Стоит отметить, что в этот раз мы не смогли выставить всех своих сильнейших боксеров: кто-то заболел, у кого-то иные обстоятельства. Но мы надеемся на отличные результаты…

И, тем не менее, в этом году Кубок дружбы впервые за его многолетнюю историю покинул пределы города Конаково. Его заслуженно получили осташи из клуба «Аверс». Они обыграли нашу команду на одно «золотое» очко: шесть первых мест против пяти наших. В этот раз конаковским боксерам не удалось «задавить количеством». И это доказывает – Кубок дружбы можно выиграть и гостям, и на этом турнире все было по-честному. Однаки по числу вторых и третьих мест (около 25) конаковцы – в лидерах. И вторые в целом среди сорока с лишним команд. Остается только назвать имена тех, кто принес золото конаковской команде. Это Таисия Бородина (2 раза), Карина Миронец, Данила Ржанников и Захар Уваров.

Несмотря на то, что конаковский клуб бокса лишился кубка, Сергей Никишин доволен работой своих воспитанников. Во-первых, такие ситуации мобилизуют, и через год у наших спортсменов будет стимул вернуть его обратно. Во-вторых, дополнительный интерес есть и у гостей: раз осташковские боксеры смогли его выиграть, смогут и другие. Ну и, в-третьих – не в медалях счастье. Главное – это встретиться и пообщаться, других посмотреть и себя показать. Ведь, не зря это кубок ДРУЖБЫ. Кто бы ни выиграл в поединке, побеждает всегда именно она!

Максим МАЛАХОВ.