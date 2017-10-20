МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

О важном. Совещание с главами



В зале заседаний администрации Конаковского района состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений района, которое прошло под председательством Олега Лобановского - главы районной администрации.

По традиции совещание началось с поздравления тех глав администраций, кто отмечал дни рождения в последний месяц. На этот раз поздравления коллег принимал глава администрации городского поселения п.Редкино Сергей Орлов.

После этого главы приступили к работе, по повестке совещания было рассмотрено 7 вопросов. О ходе призыва граждан на военную службу в осенний период 2017 года доложил военный комиссар района Юрий Неговора:

- С 1 октября начался очередной осенний призыв граждан на военную службу. Призывная комиссия организована, работает в полном составе. Начиная с 26 октября будет работать по четвергам до конца декабря. Первые две отправки граждан в армию прошли успешно, они состоялись 16 и 18 октября. Что касается явки призывников, то в целом ситуация стабильная. Но есть единичные случаи, когда граждане, получившие повестки, не прибыли. Будем проводить работу в этом направлении.

По вопросу о подготовке содержания и обслуживания дорог местного значения в зимний период информацию довел инспектор дорожного надзора Конаковского района Алексей Тарасов. Алексей Евгеньевич уточнил у глав их готовность к зимнему содержанию дорог. И напомнил, что в зимний период должны быть договоры на обслуживание дорог, если уборку выполняют МУП или другие обслуживающие организации, а также схемы организации движения, если проводятся какие-то ремонтные работы.

С презентацией о важности расчистки подъездных путей, пожарных гидрантов водоснабжения в населенных пунктах выступил Эрик Минасян - начальник ПЧС-15 ФГКУ «13 ОПФС по Тверской области».

Дмитрий Пушкарев напомнил о комплексе мероприятий, которые нужно выполнять при подготовке к пожароопасному периоду 2018 года. В первую очередь это опашка в населенных пунктах, уборка придомовых территорий.

По вопросу о взаимодействии при оказании государственных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, доложила Вера Чурина - начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России в Конаковском районе.

О результатах независимой оценки качества услуг в учреждениях образования и культуры Конаковского района информацию довела Аггюль Бородина - заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике. Об этих результатах мы сообщали ранее.

Дмитрий Брехов, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории, довел информацию по вопросу о повышении эффективности привлечения бюджетных средств за счет повышения собираемости земельного налога как основного источника дохода.

Дмитрий Игоревич отметил, что основным мероприятием здесь является совместная активная работа руководства поселений и налоговой инспекцией с неплательщиками.



Я выбираю ЖИЗНЬ!



15 октября в Конаковском районе стартовало масштабное информационно-профилактическое мероприятие - антинаркотический месячник, который продлится до 15 ноября.

Основные цели месячника – привлечение внимания населения к проблемам наркомании в регионе, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков, реализация мер по снижению спроса на психоактивные вещества, оказание помощи наркозависимым и иным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств.

Традиционно в организации месячника активное участие принимает отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. В рамках антинаркотического месячника в Конаковском районе будут проведены лекции-тренинги, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ в молодежной среде, конкурс «Поколение NEXT за здоровый образ жизни», который проводят специалисты АУ МЦ «Иволга». Турниры по настольным играм, викторины и другие игровые мероприятия. В школах района публикуются специальные выпуски школьных газет, проходят тематические классные часы и открытые уроки. Также в школах проводят встречи с представителями различных структур по вопросам профилактики: употребления наркотических средств, негативных явлений в молодежной среде. А также ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, различного рода акции и конкурсы.

Итоговое мероприятие антинаркотического месячника запланировано на 10 ноября, которое пройдет в районном ДК «Современник». По подсчетам организаторов, в нем примут участие около 500 человек.



Вниманию предпринимателей!

Администрация Конаковского района напоминает о продолжении приема документов для участия в конкурсном отборе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий субъектам МСП в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы и для участия в конкурсе «Предприниматель года».

Заявки принимаются до 3 ноября 2017 года по адресу: Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района Тверской области (каб. 20).

Порядок проведения конкурса и порядок предоставления субсидии, а также форма заявки размещены на официальном сайте администрации Конаковского района, в разделе «Малый и средний бизнес» - http://konakovoregion.ru/node/1295

Подробную информацию можно получить по тел. 8(48242) 49-783, +7904-023-07-27 - Шилова Надежда Владимировна, заведующий отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20).

Уважаемые предприниматели!

В целях своевременного информирования об изменениях в законодательстве, получения актуальной информации о муниципальных программах по развитию предпринимательства в Конаковском районе, о совместных встречах власти и бизнеса предлагаем вам предоставить свои электронные адреса в отдел экономики администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб. 20). Эл. адрес отдела: koneconom@mail.ru, тел. 8 (48242) 49783.

Также администрацией для вас создана группа «Совет предпринимателей Конаковского района» в социальной сети «Вконтакте», где вы сможете получить всю интересующую информацию и связаться со специалистом — https://vk.com/club155298030



Школьные СМИ за безопасность



Во всех школах Конаковского района прошел месячник по профилактике дорожно-транспортных проишествий, в рамках которого состоялись различные акции, тематические игры и конкурсы отрядов ЮИД. В рамках месячника с целью повышения эффективности работы образовательных учреждений по вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий и активизации работы школьных средств массовой информации управлением образования Конаковского района был проведен смотр школьных СМИ.

На смотр были представлены газеты из 13 общеобразовательных учреждений района, среди которых газеты: «Карусель» - СОШ №3 г. Конаково, «Школьный вестник» - СОШ №6 г. Конаково, «Радуга» - СОШ №8 г. Конаково, «Кнопка» - ООШ д. Старое Мелково», «Паруса» - гимназия №5 г. Конаково, стендовая газета - СОШ с. Завидово, «Азбука дорожного движения» - СОШ № 7 г. Конаково, «ВИП» - СОШ №9 г. Конаково, «Зебра» - СОШ д. Мокшино, «Школьные ведомости» - СОШ д. Ручьи, «Калейдоскоп» - СОШ п. Радченко, «Школьные новости» - вечерняя школа г. Конаково, газета «О правилах дорожного движения» - специальная коррекционная школа №4 г. Конаково. Стоит отметить, что все газеты были с особым интересом. В каждой была своя «изюминка». И перед жюри стоял сложный выбор, именно поэтому победителями и призерами стали 6 школ. Жюри в составе Л.Н.Кулиевой - заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, М.В.Шараповой - главного специалиста немуниципальной службы управления образования Конаковского района, Т.В.Захмыловой - главного специалиста немуниципальной службы управления образования Конаковского района, Т.Н.Кокоревой - инспектора по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району отметило творческий и разноплановый подход учреждений в подготовке школьных СМИ, интересной информации, статей, викторин и ребусов.

По итогам конкурса 1 место заняли газеты «ВИП» и «Радуга». 2 место у газет «Школьные ведомости» и «Зебра». И почетное 3 место завоевали ребята, которые делали газеты «Карусель» и «Калейдоскоп».

Поздравляем победителей и призеров конкурса и желаем новых творческих побед!



Совещание с силовыми структурами

Состояние криминогенной обстановки в Конаковском районе обсудили на традиционном совещании с силовыми структурами, которое состоялось в районной администрации под председательством Олега Лобановского - главы администрации района.

Во встрече приняли участие: Евгений Толмачев - заместитель прокурора Конаковской межрайонной прокуратуры; Александр Ковалев - начальник УФСБ России по Тверской области в г. Конаково и Конаковском районе; Алексей Печенин - начальник ОМВД в г. Конаково и по Конаковскому району; Эрик Минасян - начальник ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФСП по Тверской области»; Иван Смирнов - и.о. начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району; Юрий Неговора - военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району; Альбина Хрусталева - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 9 по ТО в Конаковском районе.

Евгений Толмачев информировал участников совещания о том, что в ближайшее время будут проведены проверки по пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения. Сообщил, что основным полем работы на данный момент является вступление в отопительный сезон, проверка нарушений и работа с должниками в сфере ЖКХ. Алексей Печенин довел информацию об итогах работы девяти месяцев 2017 года. Доложил о том, что была проведена операция «Розыск».

Эрик Минасян довел информацию о том, что пожароопасная обстановка в районе стабильная. И в ближайшее время пройдут учения по пожаротушению на крупных торговых центрах Конаковского района.

Иван Смирнов:

- Статистика случившихся пожаров за летний пожароопасный период в этом году идет на уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная проблема на данный момент - это нарушения пожарной безопасности в Конаковской ЦРБ.

Альбина Хрусталева:

- У нас началась «горячая пора» налоговых поступлений. Все налоги начислены и разосланы гражданам. Но стоит отметить, что в налоговых извещениях есть ошибки по расчетам и начислениям, которые связаны со сбоями в программном обеспечении. Поэтому к нам обращается большое количество граждан, работаем в режиме больших очередей.

Александр Ковалев довел информацию о том, что продолжается работа по антитеррористической безопасности. Выявлены случаи размещения провокационных (на грани экстремистских) материалов в сети Интернет. Также Александр Владимирович напомнил, что граждане, распространяющие такую информацию, будут привлечены к ответственности.