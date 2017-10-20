ПО КАРТЕ РАЙОНА

Изоплит

К юбилею Изоплитовской школы

«И здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам».

В память о моих учителях

45 лет тому назад я была выпускницей Изоплитовской восьмилетней школы. Мы были вторым выпуском из стен новой двухэтажной кирпичной школы, которая и сегодня является одним из главных зданий в поселке; а первоклашкой я пришла в старую школу – одноэтажную, бревенчатую, с печным отоплением и деревянным крыльцом. Встретила нас наша первая учительница Таисия Алексеевна Опоркина. С этой доброй, терпеливой женщиной мы стали настоящими учениками: научились спокойно сидеть за партой, слушать и запоминать урок, читать и считать.

Позднее нас учила Любовь Ивановна Рыбакова – она подготовила нас к взрослому 5 классу. С благодарностью вспоминаем всех педагогов, которые учили нас до 8 класса: русского языка - Валентину Алексеевну Миловидову, физики – Ивана Григорьевича Киселева, Истории - Георгия Тимофеевича Опоркина, химии – Веру Петровну Федорову, труда – Николая Георгиевича Алимова и Александру Степановну Цыбанкову. Светлая им всем память! И здоровья еще на долгие годы нашим преподавателям: географии – Валентине Александровне Миронос, английского языка – Галине Борисовне Артамоновой, математики – Александре Васильевне Лутцевой, изо – Людмиле Тимофеевне Зиновьевой. От имени всех наших одноклассников огромное спасибо всем этим людям. Они научили нас многому: добросовестному отношению к труду, ответственному выполнению порученных дел, дружбе и взаимовыручке.

Действительно, «не забывается такое никогда». Для моего поколения школа была всем. В ее стенах мы засиживались допоздна: занятия проводились в две смены, работало множество кружков. Мы были не такими, как наши внуки. Не было у нас мобильных телефонов, планшетов и компьютеров, зато было свое школьное радио. Радиопередачи готовили сами: это были и школьные новости, и спортивные обозрения, и обязательно политинформация. И спецкоров готовили сами, прямо с младших классов. Например, я впервые побывала в радиорубке еще в первом классе, а позднее и мой одноклассник Сергей Перов стали бессменными ведущими эфиров. А какие стенгазеты мы выпускали! Какие праздничные линейки готовили! А чего стоили наши пионерские костры в День пионерии и игра «Зарница». Мы были интересными и интересующимися. Еще раз спасибо школе за то, что и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами мы были счастливы в ее стенах.

В октябре у нашей школы юбилей – 80 лет. Речь, конечно же, не о здании. Школа – это отрезок жизни человека; это эстафета, принятая вот уже четвертым поколением жителей; это летопись всех жизненных событий как поселка, так и страны.

Но, говоря о школе с высоты моего возраста, не могу не вспомнить еще одно направление обучения и воспитания молодежи – вечернюю школу. Как значима была она для поселка! В ее стенах учились после рабочей смены не только молодые люди, но и люди возрастом постарше, которые по каким-либо жизненным обстоятельствам недотянули до среднего образования. Уровень этого образования был достойным: после «вечерки» выпускники успешно трудились на производстве, учились как в техникумах, так и в вузах. А душа этой школы – ее директор Николай Петрович Цыбанков. Светлая ему память и нескончаемая благодарность многих людей. По-чеховски во всем красивый человек, истинный интеллигент, он отдавал делу всю душу: часто бывал на производстве, посещал семьи учеников, был почетным представителем школы на мероприятиях. Его любили и уважали и его ученики, и рабочие в цехах, и руководители завода.

Одноэтажная, безукоризненно побеленная вечерняя школа располагалась в поселковом парке, который именовали «горсад». В этой школе «окнами в сад» вечерами писали сочинения, решали задачи, изучали химию и физику, тогда как ватага ребятни с хохотом и криками каталась с горки, совсем рядом со школой. Но в классах все было серьезно и ответственно, за что еще раз спасибо Николаю Петровичу.

Я искренне, от души поздравляю всех учителей, кто трудится сегодня и кто находится на заслуженном отдыхе. И светлая память всем ушедшим в мир иной. Спасибо всем, научившим нас, наших детей, а сегодня обучающим и внуков многих моих сверстников. Школа для поселка – это гордость. Долгих и счастливых ей лет!

Лидия ПРОХОРОВА,

выпускница школы 1972 года.



Старое Мелково

поздравляем!

Леонид Александрович Чигирик, уроженец д. Старое Мелково, 1947 года рождения, образование неполное среднее, специальность водитель. Вся трудовая деятельность Леонида Александровича связана со зверохозяйством «Мелковское» (градообразующим предприятием д. Старое Мелково), где он начал работать шофером в 1967 году и работает по настоящее время. И, как говорится, «где родился, там и пригодился».

Леонид Александрович - настоящая легенда этого предприятия. В свое время был принят на работу в качестве личного водителя директора. За время его трудовой деятельности организация пережила смену 7 руководителей и 3 реорганизации, а бессменный водитель и по сей день не теряет своей актуальности в организации. Л.А.Чигирик видел и знает всю историю образования деревни Старое Мелково в целом и зверохозяйства «Мелковско» в отдельности, так как именно в деревне Старое Мелково он и родился. Несмотря на все передряги на предприятии, в особенности в лихие 90-е, задержку зарплаты, нехватку материалов и ресурсов для работы, тяжёлую экономическую ситуацию, Леонид Александрович в отличие от многих других работников не бросил предприятие и продолжал трудится несмотря ни на что.

Л.А.Чигирик к работе относится добросовестно, с большой ответственностью, опытный квалифицированный, дисциплинированный водитель заслужил большой авторитет у руководства и коллег. Проработав пятьдесят лет в качестве водителя, Леонид Александрович не допустил ни одной аварии на дорогах. В идеальном состоянии содержит доверенную ему технику. Его работа - это гарантия безопасности пассажиров. Отношение Леонида Александровича к работе служит хорошим примером для подрастающего поколения.

Благодаря своей активной гражданской позиции Леонид Александрович был избран депутатом Совета депутатов Старомелковского сельского поселения уже второй созыв. Он активно участвует в общественной жизни поселения, среди жителей пользуется авторитетом и уважением. Ответственно относится ко всему происходящему, старается привлечь внимание властей и общества к наиболее острым проблемам населения и принимает участие в их решении. В этом году Леонид Александрович отмечает сразу две знаменательные даты - это 70 лет со дня его рождения и 50 лет работы в зверохозяйстве «Мелковское». Глава Старомелковского сельского поселения А.Н.Зайцева, Совет депутатов Старомелковского сельского поселения, глава администрации Старомелковского сельского поселения Т.В.Арямнова, совет ветеранов Старомелковского сельского поселения поздравляют с юбилеем уважаемого человека.

Уважаемый Леонид Александрович! Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви!



Селихово

ДОМ, ДАРУЮЩИЙ ТВОРЧЕСТВО

2017 год - юбилейный для нашего Дома культуры.

4 ноября Селиховскому ДК исполнится 40 лет!



Организатором и вдохновителем строительства очага культуры стал директор совхоза «Конаковский» Д.Б.Котов. За 40 лет ДК стал центром культурного досуга для сельчан. С первых дней его основания, в ноябре 1977 года, тут показывали кино, организовывали праздники, собирались клубы по интересам и кружки. В художественной самодеятельности участвовали люди разных возрастов, причём самым активным культурным зарядом обладала молодёжь - работники совхоза «Конаковский». Это они, молодые труженики села, после полевых работ собирались в клубе на репетиции, устраивали спектакли и замечательные праздники для детей, занимали призовые места на областных и районных конкурсах. И это именно они совсем скоро соберутся в нашем зрительном зале, чтобы вместе отметить юбилей.

Сегодня трудно поверить в то, что в сельских клубах проходило по нескольку киносеансов в день: днём – для детей, а вечером – для взрослых. Сельчане имели возможность посмотреть самые последние новинки отечественного и зарубежного кинемато-графа. Рядом с клубом всегда висела свежая киноафиша, и жители до сих пор с ностальгией вспоминают, как по вечерам ходили семьями в кино. Это был настоящий выход в свет, надевались нарядные платья и костюмы, делались причёски и макияж. А сколько событий помнит зрительный зал ДК, какие таланты блистали на его сцене! Какие самобытные самодеятельные артисты радовали зрителей своими яркими выступлениями. На этой сцене ставили спектакли и устраивали конкурсы, благотворительные и театрализованные концерты. А какие шоу-программы проводились.

Юбилей - это всегда волнующе. А для выстоявшего и отработавшего 40 лет ДК - особенно. Всё было. И годы, когда процветал Дом культуры, находясь под «крылом» у профсоюзной организации совхоза-миллионера. Далее работали при отделе культуры администрации Конаковского района, а с 2008 года все учреждения культуры передали в поселения. Было трудное время, но администрация СПК «Конаковский» изыскивала необходимые средства для ремонта кровли, танцевального зала, кружковой комнаты. Преданный же Дому культуры коллектив тем временем не существовал, не прозябал, а жил и творил в полную силу, жил вопреки всем трудностям. Шли концерты, устраивались конкурсы, проводились встречи, приезжали артисты. На сцену нашего ДК выходили известные на всю страну артисты кино. И сегодня работники Дома культуры вынуждены работать и творить в условиях строжайшей экономии бюджета. Иногда и сейчас, нет-нет, да и пойдет разговор о слишком «финансовоемком» клубном хозяйстве, которое тянет на себя одеяло скудного поселенческого бюджета. Но ДК работает благодаря моим коллегам, фанатам культурного фронта. Достойно работает и уверенно смотрит в будущее.

Дом культуры привлекает к себе творческих и энергичных людей. И тех, кто здесь работал, и тех, кто продолжает трудиться, вкладывая свои душу и сердце в дело, которое заставляет зрителей смеяться и плакать, кричать «браво» и «бис», выражая тем самым благодарность за увиденное и услышанное, аплодировать мастерству. Трудно переоценить вклад Селиховского СДК в общественную и культурную жизнь сельского поселения. За многие годы он стал действительно очагом культуры, тем местом, куда приходит и стар, и мал, где тебе всегда рады, где можно встретить друзей, пообщаться с приезжими профессиональными и самодеятельными артистами, руководителями органов власти и просто соседями по лестничной площадке. ДК по-прежнему сосредоточивает в себе лучшие культурные силы села, хотя с распространением интернета, баров и ресторанов привлечь людей в клуб становится всё сложнее. За 30 лет, что я работаю директором ДК, бывало всякое, могу сказать одно – работа эта интересная, творческая, тем более что рядом со мной трудятся замечательные высокопрофессиональные, талантливые люди – мои коллеги. Люди, для которых работа давно перестала быть просто исполнением своих служебных обязанностей, для которых профессия стала их образом жизни, хобби и сильнодействующим «наркотиком».

В настоящее время в Доме культуры работают различные кружки: вокального пения (руководитель Я.В.Кащук), народный хореографический коллектив «Акварель» (балетмейстер А.А.Клементьева), театральный – для детей и подростков (руководитель Г.П.Январёва), вокальный ансамбль «Сельчане» ( руководитель Б.А.Кейля), клуб для людей зрелого возраста «Ветеран» (руководитель В.М.Гулак). Привлекаем старшее поколение на занятия в кружке декоративно-прикладного творчества «Рукодельницы» (руководители Г.П.Январёва, Л.М.Лашкова), а ребятня с удовольствием проводит время на детской дискотеке (диджей В. Кащук). Культорганизатор О.С.Гаврилова проводит для детей и взрослых яркие и незабываемые игровые и шоу-программы. Неизменной популярностью пользуются детские кружки. Ребята вырастают, становятся взрослыми и уже приводят заниматься своих детей. Главное отличие работы в селе от работы в городе в том, что в кружки ходят все дети, независимо от таланта. И творческие руководители помогают ребятам раскрыться, найти то, к чему лежит душа. Какие бы времена ни бушевали за стенами ДК, внутренние помещения, внешняя сторона задания всегда выглядят ухоженными. Наши технические работники прилагают огромные усилия к тому, чтобы здесь всегда было чисто и уютно. Они рано приходят на работу, чистят, убирают. Это Н.И.Кириллова и Г.А.Юдина, работающие в ДК около 40 лет.

Дом культуры живет, несмотря на трудности, благодаря жителям с. Селихово и близлежащих деревень. Именно они – главные зрители, для которых трудятся наш коллектив и многочисленные участники клубных формирований. Для сельчан двери ДК всегда открыты. Мы стараемся устраивать зрелищные праздники и мероприятия для наших жителей. В творческом сезоне 2017 года в ДК было проведено множество мероприятий, например, шоу-программа «Дочки-матери», новогодние театрализованные концерты для детей и взрослых, праздник Масленицы, различные выставки работ местных рукодельниц, выездные концерты в сельские Дома культуры, а на празднике села Селихово отдыхают все. Различными видами творчества в ДК заняты 47 детей и 30 взрослых участников, клуб «Ветеран» посещают около 50 человек, приезжают пенсионеры из деревни Сажино.

Неоценимую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий оказывают участники художественной самодеятельности. Самые активные, преданные искусству жители села создают на сцене новые образы, являются и певцами, и танцорами, и актерами. Активисты культуры не только радуют зрителей своим появлением на сцене, но и защищают честь ДК на различных региональных и районных фестивалях, пополняя копилку наград. Спасибо детям и взрослым за помощь в проведении всех наших мероприятий. Благодарю односельчан за активное посещение ДК. Без вашей поддержки нам было бы очень трудно работать. Ведь наш труд – нести радость людям, а не в пустой зал. Искренне благодарю уважаемый и любимый мною коллектив за сотрудничество и желаю всем нам новых творческих идей и возможностей для их воплощения, благодарных зрителей и талантливых воспитанников. Пусть зрительный зал всегда будет полным, а в честь коллективов и исполнителей звучат громкие овации! Благодарю за помощь и финансовую поддержку администрацию Селиховского сельского поселения, главу поселения М.В.Демидова, депутата Собрания депутатов Конаковского района Ю.Н.Дубасова, генерального директора ООО «Конаковские колбасы» С.А.Малышева, индивидуального предпринимателя А.М.Сингатуллина.

Приглашаю всех жителей и гостей поселения на наш юбилейный праздничный концерт в субботу, 4 ноября, в 14 часов. Приходите, мы будем вам очень рады!

Валентина ГУЛАК,

директор Селиховского СДК.