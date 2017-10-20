«Кибердружина» у нас в гостях

Как защитить от взлома свои смартфоны и странички в соцсетях? Почему публичный WiFi без должной защиты скорее вред, чем польза? Кто и зачем использует чужие персональные данные в Сети? Как отличить вербовщика от друга и стоит ли «лайкать» всё подряд? Ответы на эти и многие другие вопросы молодежь нашего города получила на встрече с представителями «Кибердружины», состоявшейся на минувшей неделе в актовом зале Конаковской школы № 9.



«Кибердружина» - это межрегиональное молодежное общественное движение, созданное Лигой безопасного интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде. Впервые в Конаково кибердружинники приехали по приглашению молодежного центра «Иволга», и желающих пообщаться с ними оказалось много.

Участниками встречи стали старшеклассники школ №№ 1, 3, 6, 7, 9, гимназии № 5 и учащиеся Конаковского колледжа. По информации организаторов, с лекцией к ребятам приехали руководитель Всероссийского проекта Григорий Пащенко и руководитель Тверского отделения «Кибердружины» Николай Нагайцев. А сами они, не представившись, сразу вовлекли слушателей в живой разговор, вызвавший неподдельный интерес. Ведь в руках у большинства были смартфоны, айфоны, планшеты и прочие современные гаджеты с функцией выхода в интернет, а пока ребята рассаживались и обменивались новостями, Григорий и Николай успели отследить все их мобильные устройства, присутствующие в Сети. Продвинутые «белые хакеры» с помощью специальных программ могли бы без труда подобрать пароли и получить доступ к тем устройствам, защита которых оставляет желать лучшего. Последствия подобных действий в объяснениях не нуждаются, а вот обстоятельный разговор о том, как этого избежать, очень даже кстати!

Лекция, проходившая в режиме интерактива, с использованием сетевого сленга, моментально захватила молодежную аудиторию. Из числа присутствовавших были выбраны эксперты по вопросам кибербезопасности, а также желающие «взломать» чужой электронный ящик или проверить на прочность свой собственный. В ходе неформального разговора об опасностях, которые подстерегают пользователей в соцсетях, Григорий при помощи ноутбука лихо «путешествовал» по интернету, изображение с его монитора выводилось на большой экран. Лидер «Кибердружины» приводил яркие примеры того, как можно быть обманутым, если легкомысленно относиться к своим действиям в интернете.

- В Сети могут научить как хорошему, так и плохому, - отмечает Григорий Пащенко. - Могут сделать из человека послушного робота. Многие попадаются на этом и впоследствии вынуждены расплачиваться: бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке.

Его коллега Николай Нагайцев в своем выступлении затронул тему ещё более важную, ведь манипулировать можно не только чужим смартфоном, но и сознанием интернет-пользователей. Речь шла о том, как выявлять среди виртуальных «друзей» тех, с кем общаться опасно: экстремистов, вербовщиков из террористических организаций, админов «групп смерти», ведущих подростков к суициду. В виртуале, как и в реале, действует принцип: «Предупрежден – значит вооружен». Поэтому итогом разговора стал вывод о том, что интернет – это не «страшно ужасное место», а рабочий инструмент в руках человека, и им надо умело и правильно пользоваться.

Встреча конаковцев с представителями «Кибердружины» - первая, но далеко не последняя. Следующую лекцию планируется провести в ноябре для педагогов, поскольку владеть актуальной информацией о безопасности в киберпространстве нужно не только детям, но и всем, кто с ними работает.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.