СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

КОМПЛЕКС ГТО: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



Муниципальный Центр тестирования продолжает пропагандировать комплекс ГТО на территории Конаковского района. Сразу два мероприятия, заслуживающих внимание, прошли в Конаковском районе в рамках сдачи норм ГТО.

В субботу на стадионе в конаковском бору была организована сдача норм для взрослых участников. К сожалению, количество желающих попробовать себя в комплексе «Готов к труду и обороне» оставляло желать лучшего. Может, погода испугала потенциальных физкультурников: было около нуля, и периодически шел мелкий снег. Но в момент, когда участники вышли на старт, выглянуло солнышко, и в бор на время пришла настоящая золотая осень. Поэтому желающие довольно резво пробежали свои дистанции (а бежали в этот день стометровку и 2 и 3 километра, в зависимости от возраста, который колебался от 20 до 70 лет). Затем – метание гранат. В целом, со всеми делами управились за час и в хорошем настроении, преисполненные бодрости, физкультурники поспешили домой.

А 23 октября в рамках Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО «Одна страна – одна команда» прошел его этап в п. Редкино. В празднике приняли участие 119 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. В спортивном зале Редкинской средней школы № 2 царила необыкновенная атмосфера праздника, он был украшен огромным количеством воздушных шаров цветов триколора, множество плакатов и рисунков на стенах, звучала зажигательная музыка. В начале мероприятия творческие коллективы поселка показали свои таланты: танцевали, читали стихи о ГТО. С приветствием к участникам обратился директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Салдин, который рассказал ребятам о цели и задачах современного комплекса ГТО и о важности спорта в жизни. Главный судья соревнований руководитель районного центра тестирования ВФСК ГТО Наталья Муравьева объявила регламент соревнований и пожелала ребятам отличных результатов.

Программа многоборья включала в себя силовую гимнастику, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, а также подъем туловища из положения лежа на спине. Ребята с азартом выполняли упражнения, переходили от одного испытания к другому, всем хотелось показать хорошие результаты.

По окончании мероприятия были подведены итоги. В 1 ступени (6-8 лет) победителями стали София Зинченко и Евгений Османов, вторыми – Виктория Изосимова и Тимофей Архипов, на третьем месте - Влада Соколова и Вячеслав Борздов. Во 2 ступени (9-10 лет) 1 место у Дарьи Солдатовой и Артема Ярыгина, 2 место у Софии Елисеевой и Дмитрия Хромова, 3 место у Анастасии Моисеевой и Егора Никитушкина. В 3 ступени (11-12 лет) 1 место заняли Вероника Кустарева и Кирилл Архипов, 2 место – Алиса Пята и Всеволод Березин, 3 место - Яна Бухтеева и Руслан Комаровский. В 4 ступени (13-15 лет) первыми стали Руслана Каткова и Олег Андреев, вторыми – Ксения Королькова и Никита Петрашов, третьими – Арина Шилова и Артем Ткачев. Также в этой самой многочисленной группе дополнительно награждены судьями за показанные результаты: за 1 место - Артем Ткачев, 2 место – Константин Калямин, 3 место – Никита Петрачков. В 5 ступени (16-17 лет) лучшие результаты показали Наталья Дворянова и Сергей Усачев, вторыми стали Дарина Зарипова и Иван Удод, третьими – Кристина Иванькова и Александр Королев. В конкурсе стихотворений проявила себя Дарья Углова, самый лучший рисунок нарисовала Лилия Матевосян, а самый лучший плакат подготовили ученики 6 «Б» класса. Все победители и призеры были награждены почетными грамотами и медалями. Муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО Конаковского района выражает огромную благодарность за помощь в проведении и организации мероприятия сотрудникам и директору МБОУ СОШ № 2 п. Редкино А.В.Орловой, тренеру-преподавателю ДЮСШ «Олимп» А.А.Афоненко, заместителю директора ДЮСШ «Олимп» М.М.Силовановой, преподавателям физической культуры МБОУ СОШ № 2 п. Редкино Л.Ю.Баевой и Е.Ю.Желновой. Огромное спасибо за красивые творческие номера танцевальной студии «Забава» (рук. В.Н.Косарева) и ученицам 5«Б» класса (кл. руководитель И.В.Просова), 6«Б» класса (кл. руководитель Н.В.Коробова) и 6«В» класса (кл. руководитель Л.А.Самсонова). Нормы ГТО сдадим, трудности все победим! Силу духа укрепим и здоровье сохраним!

Подготовила

Наталья МУРАВЬЕВА,

руководитель МЦТ ВФСК ГТО Конаковского района.

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Я И ЗНАМЕНИТОСТЬ

Председатель Федерации вольной борьбы Тверской области Алексей ОВЧИННИКОВ часто ездит со своими воспитанниками из ДЮСШ № 14 Конаковского района по вольной борьбе на различные соревнования, в том числе и мирового уровня. На таких мероприятиях, бывает, присутствуют и звезды спорта мировой величины. Этим летом в академии единоборств «Валдай» проходил мастер-класс человека-легенды, известного американского и российского спортсмена, бойца смешанных единоборств, двухкратного чемпиона мира в рестлинге и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри МОНСОНА. Алексей на мастер-классе был у Джеффри в качестве спарринг-партнера, и, по его словам, это были незабываемые ощущения.

ВЫСОКОВСК И РЖЕВ ПРИНЕСЛИ ПОБЕДЫ

В Высоковске (Московская область) в выходные состоялся Всероссийский турнир по дзюдо, в котором приняли участие около 100 спортсменов.

Успешно выступили на нем спортсмены «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Первое место заняла Амина Исмаилова, третьи места - Муслим Абдулкаев, Никита Якуничкин, Магомед Гаджиев, Павел Малахов, Дарья Кузнецова и Тимур Магомедов.

А в Ржеве проходило первенство Тверской области по самбо среди юниоров и старших юношей и девушек. Соревнования являлись отборочными: 1 - 2 места отбирались в состав сборной Тверской области для участия в первенстве ЦФО. Среди воспитанников «ДЮСШ единоборст» Конаковского района первые места заняли Оксана Белова, Светлана Михайлова и Анастасия Агапова, вторыми стали Виктория Киргизова, Алина Кокушонкова, Александра Пометелина, Тогрул Сафаров, Магомед Гаджиев, Элмадин Халилов, Павел Малахов, Рафи-заде Рафи, третьи места - Ксения Жмурина, Мария Артемьева и Влад Арсланов.

А. ФЕДОТОВА.

СТАРИЦКИЕ ВЕРСТЫ-2017

22 октября в Старице прошло первенство Тверской области по бегу на шоссе «Старицкие версты».

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены Тверской области в следующих возрастных группах: девушки и юноши 2000-2001 г.р, 2002-2004 г.р., 2005 г.р. и моложе. Спортсмены - воспитанники ДЮСШ «Олимп» Конаковского района успешно выступили на этих соревнованиях. Чемпионами Тверской области в своих возрастных группах на дистанции 10 км стали Айдар Исхаков и Дмитрий Мельник. Четвертое место занял Иван Голубицкий. Высокие результаты на дистанции 1 км показали наши девушки: Марьяна Игнатова - пятое место и Ульяна Яковлева - седьмое место. Хорошие результаты на 10 км дистанции показали Алена Березина и Максим Дунаев.

А. АФОНЕНКО.