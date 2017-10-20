Заметки путешественника

ЛОС-АНДЖЕЛЕС



Город основан, как и наш город Корчева, в октябре 1781 года испанцами. Сегодня население Лос-Анджелеса с пригородами более семи миллионов жителей. Это самый большой город запада США, а не только Калифорнии. Столица штата город Сакраменто. Город Лос-Анджелес получил статус самоуправляемой территории только в 1850 году. Около 330 дней в году здесь светит солнце, редко бывают осадки.

Лос-Анджелес – крупный центр научных исследований, в городе находится Музыкальный центр, Музей кино. Именно здесь находится «фабрика грез» киногигант Голливуд. Необыкновенно красив Лос-Анджелес в районе станции метро Пико. Стройные небоскребы удивляют своим уютом и изяществом и ночью, и днем.

Большое впечатление остается после ночной прогулки по Бульвар-Голливуд, здания тонут в ночной иллюминации, а тротуары отмечены мраморными звездами с фамилиями выдающихся актеров. В самом центре бульвара, немного в глубине, вверх ведут ступеньки, а уже наверху находится сделанная из камня натуральной величины кровать. Именно через кровать многие знаменитые актеры, как женщины, так и мужчины, получали благословение от мэтров киноиндустрии. В Голливуде мы провели целый день, были на средневековых и других улицах из декораций. В съемочных павильонах испытали «наводнения», «пожары», «землетрясения», прятались от динозавров и других древних обитателей Земли. Все настолько естественно и в то же время безопасно. Нас сопровождали Клементий с супругой, давние друзья Марины, за что большое им спасибо.

В Лос-Анджелесе мы гостили несколько дней у них дома. Прием был как в лучших домах Европы и Америки, в аристократической манере. Это у них с рождения. Они литовцы католики, еще до войны их деды уехали в США из Литвы. Были все вместе в Беверли-Хиллз. В этом районе Лос-Анджелеса живут многие кинозвезды, правда, нам так и не удалось встретить знаменитость. Но будем надеяться.

Александр БАВАРОВ.