В Тверской области проходят торжества по случаю 100-летия Маршала Николая Огаркова

Сегодня, 26 октября, в Молоковском районе Тверской области проходят торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огаркова. Приветственный адрес участникам праздничных мероприятий направил Губернатор Игорь Руденя.

«Это яркое, значимое событие для молоковского края, который является родиной прославленного военачальника. Отрадно, что сегодня в Молоковском районе ведется большая работа по сохранению памяти о знаменитом земляке. Для новых поколений пример жизненного пути Николая Васильевича Огаркова служит воплощением патриотизма, нравственности, высокого служения Отчизне», - приветствовал от имени главы региона участников праздника заместитель Председателя Правительства области Андрей Белоцерковский.

На торжественном митинге также присутствовали генерал Армии, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Николай Макаров, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Василий Трушин, родственник Николая Огаркова, полковник Валерий Жилин, представители духовенства, руководство района, военнослужащие, юнармейцы. Почетные гости возложили цветы к мемориалу погибшим воинам, посетили краеведческий музей, который носит имя Николая Васильевича Огаркова. Экспозиция расположена в родовом доме военачальника, здесь представлены его личные вещи, документы, фотографии, книги. Также на родине Героя Советсткого Союза Николая Огаркова в этот день состоится конференция, посвященная юбилейной дате.

С просьбой оказать содействие в организации праздничных мероприятий к Губернатору Игорю Рудене обратились местные ветераны в августе этого года.

В 1941-1945 годах Николай Васильевич Огарков служил на западном фронте. После войны занимал руководящие посты в Карпатском и Приморском военных округах. Впоследствии был командующим Дальневосточными войсками, начальником штаба Белорусского округа, первым заместителем Министра обороны, начальником Генерального штаба, главнокомандующим Западного стратегического направления.

С именем этого выдающегося деятеля связано внедрение новых принципов управления войсками и видов тактических действий отечественных Вооруженных Сил, развитие высокоточного оружия, противоракетной обороны и теории управления стратегическими ядерными силами. Так называемая «доктрина Огаркова» стала важной частью военной науки в нашей стране и за рубежом.

Юбилейную дату также отметят в Москве. 30 октября на Новодевичьем кладбище, где похоронен Маршал Советского Союза, состоится памятная церемония. В этот же день в столице пройдет военно-научная конференция, посвященная 100-летию легендарного военачальника.

Пресс-служба Правительства Тверской области.