Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили перспективы развития проекта «Завидово» в Конаковском районе

Перспективы развития проекта «Завидово» в Конаковском районе Тверской области обсуждались сегодня, 26 октября, на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергея Бачина.

«Начался новый этап проекта «Завидово», который предполагает комплексное развитие территории, а также создание аквапарка. В свою очередь мы завершаем ремонт дороги, которая ведет в Конаково. Наша главная задача – расширить туристический поток в Тверскую область, выстроить необходимую инфраструктуру, создать новые рабочие места», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Бачин рассказал о реализации ранее намеченных планов и перспективных проектах:

«В этом году мы открыли несколько дополнительных объектов, в частности появился туристический кемпинг, который пользуется большой популярностью. Приступили к проекту, который назвали «Завидово-парк»».

Как сообщил Сергей Бачин, в проект включены несколько гостиничных комплексов, конгресс-холл и аквацентр, строительство которого планируется вести поэтапно. Инвестиции в первую очередь центра водных развлечений составят порядка 6 млрд рублей.

По мнению Игоря Рудени, воплощение заявленных планов в жизнь увеличит количество туристов, приезжающих в Тверскую область, обеспечит интересный и качественный круглогодичный отдых для гостей и жителей региона.

На совещании также шла речь о продвижении водных туристических маршрутов Верхневолжья, развитии придорожной инфраструктуры, обеспечении транспортной доступности объектов туризма и отдыха.

Справочно: Группа компаний «Агранта» – давний партнер региона, реализующий в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», одним из центров которой является отель «Рэдиссон Завидово».

Проект «Завидово» входит в состав туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», в который также включены «Тверь Marina» (Калининский район), «Конаково Ривер Клаб» (Конаковский район).

Общие инвестиции в проект «Завидово» составляют более 10 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.