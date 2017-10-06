На закрытии фестиваля «Музыкальная осень в Твери» выступит

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского

Сегодня, 26 октября, завершается 48-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери», который стартовал 1 октября 2017 года в столице Верхневолжья. На торжественном закрытии фестиваля в Тверской областной филармонии выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского.

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие сферы культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В программе завершающего концерта «Музыкальной осени» – произведения М. Гайдна, П.И. Чайковского и других композиторов в исполнении легендарного оркестра, художественным руководителем и главным дирижером которого является народный артист СССР Владимир Федосеев.

В летопись оркестра вписаны имена дирижеров Леопольда Стоковского и Германа Абендрота, Лорина Маазеля и Курта Мазура, Евгения Мравинского и Карло Цекки, солистов Святослава Рихтера, Сергея Лемешева, Юрия Башмета, Александра Князева, Лучано Паваротти и других знаменитых во всем мире артистов.

В этом году фестиваль «Музыкальная осень» был насыщен яркими событиями и премьерами. Впервые на тверской сцене прозвучала Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» в исполнении губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», а также сводного хора, в который вошли артисты коллектива «Русский партес» и Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково.

На «Музыкальной осени» состоялось выступление джазового фортепианного дуэта заслуженного артиста России Сергея Жилина и Ксении Акимовой и концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева.

15 октября прошел концерт популярного исполнителя – участника программы «Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура», лауреата международных конкурсов Владислава Косарева (баритон).

Кроме того, в Тверской филармонии выступили Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова и органист, солист Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист России Александр Фисейский.

Пресс-служба Правительства Тверской области.