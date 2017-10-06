В Тверской области стартовал региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

В Тверской области 26 и 27 октября будет проходить первый региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его цель - содействие трудоустройству обучающихся, выпускников и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.

«Задача областной власти - обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями реализовать свой потенциал. Когда человек с инвалидностью ходит на работу, он интегрирован в общество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В соревновательной части чемпионата примут участие 36 человек. Это студенты колледжей и вузов Тверской области, специалисты в возрасте до 65 лет, которые имеют ограниченные возможностями здоровья, но владеют реальной профессией.

Соревнования пройдут на базе трех профессиональных образовательных организаций Твери: Тверской политехнический колледж, Тверской колледж сервиса и туризма, Тверской педагогический колледж.

Участники продемонстрируют свои профессиональные навыки в восьми компетенциях:администрирование отелей, ресторанный сервис, сварочные технологии, туризм, поварское дело, декоративное искусство (бисероплетение), учитель начальных классов. Оценивать работу конкурсантов будут 35 экспертов.

Также в рамках чемпионата будут проведены тематические мастер-классы, лекции и семинары. В мероприятиях примут участие представители общественных организаций инвалидов и предприятий-партнеров.

Каждый участник чемпионата сможет заполнить резюме по трудоустройству и узнать о возможных вакансиях на предприятиях региона, а также проконсультироваться по открытию своего бизнеса, льготных гарантиях и мерах социальной поддержки для инвалидов.

Победители регионального чемпионата получат возможность представить Тверскую область на II Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в начале декабря в Москве.

Справочно: Соревнования «Абилимпикс» проходят во многих странах мира с 1972 года. Россия присоединилась к международному движению Аbilympics International в 2014 году.

В 2016 году российская сборная впервые приняла участие в IX Международном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Сборная команды Российской Федерации достойно выступила на этих соревнованиях, войдя в командном зачете в десятку лучших команд мира и завоевав три бронзовые медали, одна из которых принадлежит выпускнику Тверского политехнического колледжа Сергею Дмитриеву (компетенция «Сварщик»).

Пресс-служба Правительства Тверской области.