Тверская область вошла в ТОП-10 рейтинга Корпорации МСП

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства составила рейтинг регионов по уровню гарантийной поддержки бизнеса. По итогам 9 месяцев 2017 года без учета г. Москвы Тверская область занимает 2-е место в Центральном федеральном округе, уступив лишь Московской области, и 10-е место в России.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для развития предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Гарантийную государственную поддержку бизнесу оказывает Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, учрежденный региональным Минэкономразвития. Некоммерческая организация предоставляет поручительства по кредитам в случаях, когда у предпринимателей не хватает собственной залоговой базы для получения заемных средств.

Востребованность данного вида господдержки в текущем году стала рекордной за все время работы фонда. За 9 месяцев 2017 года предоставлено 89 поручительств на общую сумму 285,7 млн рублей, по количеству это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем гарантий в денежном выражении вырос на 151,5%, что свидетельствует о значительном увеличении среднего размера поручительства, а значит, и среднего размера кредита, привлекаемого предпринимателями.

Благодаря поддержке фонда, тверской бизнес в 2017 году получил 710,6 млн рублей кредитных средств. При этом практически удвоилась помощь предпринимателям, ведущим деятельность в приоритетных отраслях экономики – производстве и сельском хозяйстве.

За все время осуществления гарантийной деятельности фонда (с 2009 года) объем поручительств составил 1,4 млрд рублей, что позволило привлечь в экономику региона 3,3 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль средств областного бюджета, вложенных в капитализацию фонда (360,6 млн рублей), приходится 9 рублей банковских инвестиций в виде кредитов тверским бизнес-проектам.

Пресс-служба Правительства Тверской области.