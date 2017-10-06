В Тверской области с 2018 года планируется увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов

В Тверской области с 2018-го года планируется увеличить стоимость патента на работу для иностранных граждан до 5 194 руб. Ожидается, что эта мера позволит продолжить урегулирование процессов трудовой миграции в регионе. Вопрос обсудили на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно максимально вовлечь в экономику Тверской области коренное население. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям», - считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала 2017 года стоимость патента в регионе составила 5 000 руб. По данному показателю регион находится в лидерах по Центральному федеральному округу. До этого разрешение на работу иностранным гражданам можно было приобрести за 3 500 руб. Меры по повышению стоимости патента дают свои результаты. За 9 месяцев текущего года в регионе выдан 13 651 патент, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в бюджет области поступило более 430 млн руб. доходов от выдачи разрешений, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года. Есть и другие положительные тенденции. Местные жители стали чаще замещать иностранных граждан в сфере строительства, торговле, сельском хозяйстве.

Учитывая особенности регионального рынка труда, Правительство области выступило с инициативой повысить стоимость документа до 5 194 руб. Окончательное решение будет принято депутатами Законодательного Собрания области.

Справочно: С 2016 года помимо увеличения стоимости патента для иностранных граждан в тверском регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. Кроме того, в апреле этого года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

В настоящее время ведется работа по созданию в Тверской области миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150-170 посещений в сутки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.