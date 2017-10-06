В Тверской области 77 офисов МФЦ будут оснащены дополнительным оборудованием

Из бюджета Тверской области в этом году более 22 млн рублей будет направлено на дооснащение 77 подразделений ГАУ «МФЦ». Изменения в государственную программу «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области» были внесены на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Сейчас со стороны государственных банков мы видим тренд на укрупнение точек оказания услуг населению, поэтому МФЦ приобретают все большую актуальность. Необходимо рассмотреть расширение формата работы офисов, в том числе организацию в них банковского обслуживания», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Выделенные средства позволят приобрести и установить в 77 офисах МФЦ мебель, оргтехнику, оформить помещения вывесками, стендами. Кроме того, будут закуплены 7 автомобилей для подразделений в Твери, Вышнем Волочке, Нелидове, Бежецке, Кашине.

Еще 14,4 млн рублей направлено на проведение капитального ремонта двух помещений, в которых планируется разместить офисы МФЦ для бизнеса в Твери. Здесь предприниматели смогут получать услуги финансово-кредитных организаций, по составлению бизнес-планов, налоговой отчетности, представлению интересов в суде и другие.

Глава региона поручил профильному Министерству рассмотреть возможность открытия подобных бизнес-офисов МФЦ в других крупных муниципальных образованиях.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется на территории Верхневолжья с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 33 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях. За 9 месяцев текущего года в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области обратились более 1,5 миллионов заявителей. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области.