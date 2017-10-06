Школьники Молоковского района Тверской области вступят в движение «Юнармия»

26 октября в рамках мероприятий к 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова школьники Молоковского района в торжественной обстановке будут приняты в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Новый отряд юнармейцев станет уже 45-м в Тверской области.

В ходе торжественной церемонии также состоится награждение 10 юнармейцев из Твери и Молоковского района медалями «Юный защитник Отечества».

Развитие юнармейского движения является важной частью работы по патриотическому воспитанию молодёжи в Тверской области.

«Наша общая задача — вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Членами «Юнармии» на территории Верхневолжья в настоящий момент являются более 770 школьников. Ожидается, что к концу года их будет около 1000.

Первые отряды движения начали действовать в 2016 году в Торжке, Лесном районе и ЗАТО «Озёрный». За прошедшее время открыто ещё 15 отрядов в Твери, шесть отрядов — в Калининском районе, по четыре — в Ржеве и Зубцовском районе, три — в Удомле, два — в Конаковском районах. Юнармейские отряды работают также в Бежецке, Красном Холме, Старицком и Западнодвинском районах, Торопце, Осташкове, Весьегонске.

В этом году на линейке к Дню знаний в тверской школе №3 в ряды «Юнармии» впервые в регионе приняли 29 пятиклассников. Учебное заведение готовится к запуску дополнительной учебной программы для юнармейцев, которая будет включать основы военной службы, эстетическое воспитание, краеведение и занятия боевыми искусствами.

Отряды «Юнармии» Тверской области проводят военно-спортивные игры и спартакиады, участвуют в вахтах Памяти, походах по местам боевой славы, волонтёрской работе, приводят в порядок мемориалы и обелиски, принимают участие во всероссийских слётах и форумах.

Общественная организация юнармейцев в современной форме создана по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке Президента России Владимира Путина. Сегодня штабы «Юнармии», объединяющие будущих защитников страны, сформированы во всех 85 регионах России. Электронную заявку на вступление в организацию любой желающий школьник может оставить на сайте юн-армия.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области.