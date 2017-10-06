В Тверской области отремонтирована дорога «Братково – Красное»,

ведущая к усадьбе князей Полторацких

В Старицком районе Тверской области завершен ремонт автодороги «Братково – Красное». На всем протяжении дороги – 4,2 километра – устроено новое асфальтобетонное покрытие.



«Наша задача в этом году – заложить начало качественному процессу ремонта региональных трасс. Всё сейчас упирается в развитие дорог. Без их приведения в нормативное состояние невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики. Как только они будут, начнет активно развиваться придорожная инфраструктура и сервис», – считает Губернатор Игорь Руденя.



Деревня Красное – бывшая дворянская усадьба князей Полторацких, друзей А.С. Пушкина – одно из самых посещаемых туристами мест Старицкого района. По дороге «Братково – Красное» можно добраться до главных достопримечательностей этой территории, в том числе до храма Преображения Господня, построенного в псевдоготическом стиле в конце XVIII века. Храм является копией Чесменской церкви, сооруженной в Санкт-Петербурге по приказу Екатерины II.



В ходе ремонта дороги подрядной организацией устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. На объекте осталось укрепить обочины.



Справочно: В Тверской области в программе ремонта 2017 года – более 300 км региональных и 190 км местных дорог, около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объем финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.



Среди направлений, которые приводятся в порядок в первую очередь – дороги в Твери, а также в направлении Осташкова, Конаково, Кимр, Кашина, Калязина, Ржева, Зубцова, Вышнего Волочка, Торжка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.