По итогам 2017 года планируется поступление более 43,7 млрд рублей налогов в бюджет Тверской области

В 2017 году по прогнозам доходы регионального бюджета, администрируемые налоговой службой, по сравнению с 2016-м вырастут на 1 млрд рублей и составят 43,7 млрд рублей. Вопросы мобилизации и увеличения доходов обсуждались сегодня, 24 октября, на заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Самое главное для нас – повышение эффективности региональной экономики. При этом важно не допустить избыточного давления на бизнес. Повышение доходов областного бюджета – это вопрос увеличения количества «грядок», которые подлежат администрированию», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как обозначил Губернатор, обеспечить наполнение областной казны необходимо через легализацию доходов предприятий и граждан, вовлечение в налоговый оборот неучтенных земельных участков, объектов недвижимости, незавершенного строительства.

Такая работа уже ведется в сотрудничестве региональной и муниципальной властей, налоговых органов, управления Росреестра и службы судебных приставов. Основные направления – легализация трудовых ресурсов, предотвращение ухода предприятий и организаций от налогов.

Как сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области Ирина Фокеева, за первое полугодие 2017 года динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 109,9 %. Это на 0,6% больше, чем в среднем по России. С 2014 по 2016 годы налоговые доходы в региональную казну увеличились на 2,2 млрд рублей. А с учетом оценки поступлений в 2017 году эта цифра составит 3,2 млрд рублей.

Положительный тренд зафиксирован практически по всем основным источникам: налогам на прибыль, имущество, доходы физических лиц.

Была активизирована верификация сведений по объектам недвижимости и земельным участкам. В итоге их количество в базе данных налоговых органов увеличилось в текущем году на 45,7 тыс. единиц. По сравнению с 2016 годом сумма к уплате налогов на имущество физических лиц и по земельному налогу в 2017-м выросла почти на 370 млн рублей. Поступление этих средств ожидается в ноябре-декабре текущего года.

Важным направлением мобилизации доходов Игорь Руденя назвал обеспечение полноты и актуализации сведений, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе. Муниципальным образованиям поручено в текущем году завершить мероприятия по инвентаризации адресных сведений о населенных пунктах, улицах и домах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.