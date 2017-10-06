В Правительстве Тверской области рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона до 2020 года

Сегодня, 24 октября, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня рассмотрели проект прогноза социально-экономического развития региона на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

«Наши приоритеты в экономике — это промышленное производство, сельское хозяйство, туристическая индустрия, поддержка малого и среднего бизнеса. Индикатором успешного развития этих направлений является количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере, повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности тверского региона», — обозначил Игорь Руденя.

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 104,3%, что выше средних показателей по стране. В сельском хозяйстве темпы роста достигли 108,2%. Стимулом послужило развитие обрабатывающих производств и реализация крупных инвестпроектов в АПК. По индексу физического объёма инвестиций в основной капитал Верхневоложье заняло 1 место в ЦФО с показателем 113,5%. В текущем году тенденция на рост инвестиций продолжается.

Согласно прогнозу, к 2020 году индекс промышленного производства вырастет до 106,4%, сельского хозяйства — до 104,9%.

Что касается валового регионального продукта, за 2016 год он оценивается в 362,6 млрд рублей при индексе физического объёма в 100,1%. В текущем году ожидается ВРП в 385 млрд рублей с ростом в 100,4%. В перспективе прогнозируется дальнейший рост макропоказателя до 462 млрд рублей в 2020 году.

Глава региона подчеркнул – достижение прогнозных значений позволит решать и ключевой вопрос улучшения демографии, в том числе через повышение рождаемости, увеличение процента молодёжи в региональной экономике.

Все показатели прогноза будут оцифрованы в разрезе отраслей, а также муниципальных образований и станут основой для оценки эффективности деятельности глав городов и районов Тверской области.

«Планируя развитие региона в целом, мы должны видеть каждый муниципалитет и понимать динамику его развития», — сказал Игорь Руденя.

Оценивая представленный прогноз, почётный житель Тверской области Владимир Суслов отметил позитивные изменения в ряде отраслей.

«Для закрепления результата региону необходимо активно заниматься поиском новых инвестиционных проектов и создавать условия для их реализации», — считает Владимир Суслов.

По итогам обсуждения вопроса Губернатор дал поручения членам областного Правительства по актуализации прогноза, развитию промышленного сектора и повышению качества жизни граждан.

«Необходим выверенный план развития региона на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ремонта» региональной экономики, нужно начать стратегически двигаться по намеченному пути», — подчеркнул Игорь Руденя.

Выполнение заявленных в прогнозе целей на территориях будет контролироваться ежеквартально, на региональном уровне — каждые полгода.

Пресс-служба Правительства Тверской области.