На заводе «Тверской экскаватор» начали выпускать новые модели техники

На ЗАО «Тверской экскаватор» началось серийное производство тяжелых гусеничных экскаваторов. На новой сборочной линии теперь выпускают машины моделей ТX270 и ТХ300.

«Эта техника будет широко востребована в строительстве, при реализации дорожных и коммунальных проектов не только в Тверской области, но и за ее пределами. А стабильная загрузка производства обеспечит современными рабочими местами тверских специалистов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на заводе идет процесс реструктуризации производства и расширения модельного ряда экскаваторов. Новая техника предназначена для разработки грунтов I-IV категорий, в том числе глины, сезонно промерзающих грунтов и др. Экскаваторы демонстрируют высокую производительность, более эргономичны, улучшено рабочее место машиниста.

«Тенденция приобретения техники российского производства набирает обороты. Мы видим большие перспективы в плане экспорта экскаваторов. Считаем, что сможем экспортировать наши экскаваторы в страны Ближнего Востока, Азии и Африки», - подчеркнул генеральный директор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек на торжественном мероприятии, посвященном старту серийного производства новой техники.

«У нас появилось 50 рабочих мест и это только начало. Мы будем продолжать локализацию производства и, соответственно, создавать рабочие места. После того как выведем этот продукт, будем думать, как расширять продуктовую линейку», - сказал генеральный директор ООО «РМ-Терекс» Кирилл Эпштейн.

Кроме того, было отмечено, что предприятие заинтересовано в привлечении молодых специалистов. Для подготовки квалифицированных кадров налажено взаимодействие завода с тверскими вузами, а также Тверским колледжем имени А.Н. Коняева, технологическим и политехническим колледжами.

Справочно: ЗАО «Тверской экскаватор» входит в компанию «РМ-Терекс» (совместное предприятие корпорации «Русские машины» и Terex Corporation). Предприятие специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники, производит колесные и гусеничные экскаваторы, вилочные и индустриальные погрузчики. Продукция предприятия используется в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, коммунальном и лесном хозяйстве, горнодобывающей отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области.