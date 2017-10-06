Менеджер по детско-юношескому туризму из Твери признана лучшим специалистом страны

Представительница одной из туристических фирм Твери Ирина Нугаева стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». С победой в номинации «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму» специалиста отрасли поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Искренняя любовь к своему делу и творческий подход позволили Вам завоевать победу, продемонстрировать огромный потенциал Тверской области в сфере туризма, в том числе в реализации детских познавательных программ. Пусть глубокие знания, неравнодушное отношение к делу и яркий талант послужат залогом Ваших новых успехов», - отмечено в поздравительной телеграмме главы региона.

После окончания Тверского государственного университета по специальности «Педагогика и методика начального обучения» Ирина Нугаева несколько лет работала в школе учителем начальных классов. Затем обучилась в Тверском технологическом колледже по специальности «Туризм» и начала работать в одной из туристических фирм сначала менеджером, а затем руководителем отдела детского туризма.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса, организованного Ростуризмом, прошла в Москве. Диплом и памятную статуэтку Ирине вручил заместитель руководителя ведомства Николай Королёв.

Также тверской регион в федеральном этапе конкурса представили заместитель генерального директора по туризму ОАО «Торжокские золотошвеи» Галина Шарапкова в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» и организатор экскурсий Анастасия Уколова в номинации «Лучший экскурсовод».

Справочно: Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» учрежден Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) в 2013 году.

Его цель - повысить качество обслуживания в туристской индустрии, престижность туристских профессий, привлечь в отрасль квалифицированных специалистов. В 2017 году в конкурсе приняли участие представители 51 региона России.

Пресс-служба Правительства Тверской области