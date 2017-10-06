В Тверской области определены получатели федеральной субсидии на поддержку детских и кукольных театров

Средства, выделенные Тверской области из федерального бюджета на поддержку детских и кукольных театров, будут направлены на закупку оборудования для Тверского театра юного зрителя и Тверского театра кукол. Такое решение было принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы области, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

На поддержку детских и кукольных театров Тверская область получит 3,1 млн рублей. Эти средства были выделены Правительством Российской Федерации в октябре текущего года. Софинансирование региона составит более 346 тыс. рублей.

Кроме этого, в Тверской области в текущем году из регионального бюджета выделено 7,1 млн рублей на приобретение автобуса для организации гастрольной деятельности Тверского театра кукол.

Более 8,6 млн рублей направлено на поддержку творческой деятельности муниципальных театров Верхневолжья в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Театры малых городов». Средства предусмотрены на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для театральных спецэффектов в Кимрском театре драмы и комедии, Вышневолоцком драматическом театре.

Справочно: Решением Правительства РФ регионы России впервые получат субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 148 детских и кукольных театров. Ассигнования в размере 220 млн рублей на условиях софинансирования распределены между 73 регионами.



Пресс-служба Правительства Тверской области

