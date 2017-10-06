В Правительстве Тверской области обсудили проект территориальной схемы обращения с отходами

Проект территориальной схемы обращения с отходами рассмотрели 23 октября на совещании с членами Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Модернизация системы обращения с отходами сегодня имеет большое значение для тверского региона. Должны быть запланированы удобная логистика, поэтапный переход на раздельный сбор мусора и его комплексную переработку. Это тоже показатель развития территорий», — отметил Игорь Руденя.

О необходимости улучшения экологической обстановки для обеспечения роста экономики говорил Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии РФ в конце прошлого года.

«Вопрос исключительно важный для повышения эффективности всей национальной экономики с одной стороны, с другой — для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов», — сказал глава государства.

В Тверской области внедрение территориальной схемы обращения с отходами призвано обеспечить переход отрасли к современным технологиям, её прозрачность и подконтрольность.

«В этой сфере не должно быть компаний, которые не соблюдают требования к захоронению отходов. Также нужно рассмотреть возможность увеличения штрафов для юридических и физических лиц, которые нарушают экологическое законодательство», — считает Игорь Руденя.

В соответствии с проектом схемы, на территории Верхневолжья планируется создать несколько межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Это позволит оптимизировать транспортные расходы и создать систему сортировки мусора. Особое внимание при составлении документа уделено экологической безопасности курортно-туристических зон, в частности, районов, где расположено озеро Селигер.

Пресс-служба Правительства Тверской области.