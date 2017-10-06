Команда Тверской области заняла первое место в бизнес-игре «Завод» на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Команда Тверской области заняла первое место в бизнес-игре «Завод» на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который завершил свою работу в Сочи. Представители Верхневолжья приняли активное участие в деловой, научно-образовательной, культурной и спортивной программах форума.

«Молодежь – это огромный созидательный потенциал Тверской области, его интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс. В скором времени новому поколению предстоит определять вектор развития нашего региона и России в целом. От энергии молодежи, ее активности и целеустремленности зависит будущее родного края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов тверская команда, в состав которой вошли Илья Сергеев, Степан Киселев и Алексей Селиванов, стала лучшей по итогам бизнес-игры для молодых предпринимателей «Завод». Ее цель – в игровой форме проверить знания участников в администрировании, документообороте и других вопросах, связанных с организацией и ведением производственной деятельности.

Участники из Тверской области заявили о себе на спортивных площадках «ВФМС – 2017». На международных соревнованиях по мас-рестлингу «Вместе с планетой» спортсмены Верхневолжья завоевали две золотые и две бронзовые медали. Представительницы Тверского государственного технического университета в составе смешанной команды одержали победу в турнире по баскетболу. Затем наши баскетболистки взяли еще одну золотую медаль в этом виде спорта в турнире «4X4».

Молодежь Верхневолжья проявила себя на творческих площадках. Студент магистратуры Тверского государственного университета Андрей Новосельцев стал победителем поэтического баттла, в творческих дуэлях которого сражались 30 молодых поэтов. Начинающие авторы представили стихи о России.

Кроме того, представители тверской делегации приняли участие в съемках телепередачи «Международная пилорама», ведущим которой является кинорежиссер, актер и сценарист Тигран Кеосаян.

На форуме прозвучали имена тверских представителей киноиндустрии. На творческой встрече с российскими деятелями кино в числе других картин был представлен трейлер фильма тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем», посвященного истории Калинина в годы Великой Отечественной войны.

Справочно: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов объединил свыше 20 тысяч молодых людей из более 150 стран. Заявку на проведение мероприятия в 2017 году в России представила Росмолодежь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Делегация Тверской области на фестивале стала одной из самых больших. В ее состав вошли почти 130 человек: студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии. Кроме того, в Сочи отправились 90 тверских волонтеров, которые обеспечивали работу форума.

Пресс-служба Правительства Тверской области.