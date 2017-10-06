Тверская область вошла в десять самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы

Город Осташков Тверской области попал в десятку популярных туристических направлений, которые выбрали жители Москвы для отдыха во время новогодних праздников. Рейтинг составлен российским сайтом Tvil.ru на основе данных о бронировании гостиниц, квартир и гостевых домов на период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Правительство Тверской области уделяет особое внимание созданию условий для развития туризма. Задача на ближайшие 5 лет – увеличить турпоток в регион до 3 миллионов человек в год.

«Туризм – серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Он должен стать катализатором социально-экономического роста муниципальных образований Тверской области», – отмечает Игорь Руденя.

В десятку внутрироссийских направлений для отдыха в новогодние каникулы помимо Осташкова вошли Сергиев Посад, Великий Устюг, Сочи и Красная Поляна, Санкт-Петербург, Крым, курорты Ставрополья, Карелия, Кемеровская область, Суздаль.

Со следующего года в Тверской области начнется реализация государственной программы «Развитие туристской индустрии на 2018-2023 годы». Она будет направлена, в первую очередь, на улучшение состояния туристической и дорожной инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание гостиниц, этнопарков, негосударственных музеев, разработку новых маршрутов и программ.

Справочно: Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на прошедшей в сентябре в Москве 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка».

Также по итогам 2016 года Тверская область вошла в число 30 лучших регионов национального рейтинга развития событийного туризма.

Михаил Бородов.