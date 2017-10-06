На строительной площадке школы в микрорайоне «Юность» в Твери идёт монтаж тепловых сетей

Строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» регионального центра обсудили 23 октября на совещании в Правительстве Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Проект является стартовым по участию региона в федеральной программе строительства социальных объектов. Мы должны реализовать его в установленные сроки. Сегодня необходимо обеспечить подачу тепла на объект и начать благоустройство территории, которое продолжится в следующем году», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время на 98% завершено возведение стен всех трёх этажей здания, а также установка перегородок, начата отделка помещений. На 95% готово остекление, на финальной стадии находится монтаж системы водоснабжения.

Работы по обустройству тепловых сетей выполнены на 80%. После того, как будет установлена кровля и завершено остекление, планируется приступить к монтажу системы отопления внутри здания, затем — продолжить внутренние отделочные работы и начать установку оборудования.

Для повышения темпов строительства необходимо рассмотреть возможность организовать работу на площадке в две смены, обозначил Губернатор.

Строительство школы в микрорайоне «Юность» в Твери ведётся в рамках решения задачи по ликвидации второй смены к 2025 году. Общий объём финансирования проекта из федерального, областного и муниципального бюджетов составляет более 588 млн рублей.

Новое учреждение расположено рядом со школой №50. Инфраструктура, в том числе, стадион, у двух образовательных организаций будет общая. Современный типовой проект предусматривает отдельные зоны для детского сада, начальных и старших классов, наличие спортивного и актового залов, медицинских кабинетов, столовой, библиотеки, кабинетов для дополнительных занятий. Здание оборудуют для комфортного доступа учеников с инвалидностью.

Справочно: В августе текущего года обсуждались перспективы строительства в столице Верхневолжья ещё одного объекта при поддержке федерального центра — школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово».

На 2018 год регион подал заявку на финансирование из федеральной казны по этому направлению в размере 1,2 млрд рублей. По предварительным расчётам, софинансирование из областного бюджета составит порядка 190 млн рублей. Содействие в строительстве планирует оказать АКБ «Российский капитал».

Пресс-служба Правительства Тверской области.