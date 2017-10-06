В Тверской области на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений

на дорогах дополнительно направят 15,5 млн рублей

В Тверской области в 2017 году более 15,5 млн рублей из регионального бюджета дополнительно направят на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Принять более активные меры по повышению безопасности дорожного движения - задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным. В Тверской области необходимо создать единую комплексную систему фотовидеофиксации не только на федеральных, но региональных и муниципальных дорогах. Особое внимание при этом должно быть уделено наиболее аварийным участкам», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства позволят приобрести и установить три комплекса автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на региональной автодороге Тверь-Ржев. Планируется, что они будут размещены у деревень Некрасово, Зуево, Кореничено.

Кроме того, Губернатором Игорем Руденей принято решение направить на данные цели еще 97 млн рублей, сэкономленных в ходе проведения торгов по программе ремонта областных дорог. Глава региона поручил в недельный срок представить согласованный с ГИБДД план размещения объектов и завершить работы по их установке до конца года.

Планируется, что дополнительными комплексами фотовидеофиксации нарушений оснастят дороги Тверь-Ржев, Тверь-Бежецк-Весьегонск и другие направления с высокой интенсивностью движения и высокой аварийностью. Принятие данного решения будет способствовать снижению смертности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.