РСХБ предоставил 100 млрд рублей по программе льготного кредитования

В рамках механизма льготного кредитования объем средств, предоставленных Россельхозбанком сельскохозяйственным производителям и предприятиям АПК, достиг 100 млрд рублей. РСХБ является ключевым банком – партнером Минсельхоза России по данной программе, обеспечивая основной объем выдач льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых.

Существенная доля средств – порядка 30% – предоставлена Банком на развитие растениеводства, что способствовало общей интенсификации данной сферы и, как следствие, повышению урожайности зерновых и бобовых культур в 2017 году. По прогнозам Минсельхоза России, урожай текущего года может стать рекордным за последние 100 лет и составит порядка 130 млн тонн.

Поддержкой Банка в рамках нового механизма воспользовались порядка 2000 тысяч заемщиков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.