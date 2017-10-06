Около 200 врачей из разных регионов страны обсудят в Твери вопросы женского здоровья

26-27 октября в Твери при поддержке Правительства Тверской области откроется традиционная VI научно-практическая конференция «Розовая лента». Около 200 врачей разных специальностей соберутся на площадке Центра им.В.П. Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, cохранение репродуктивного здоровья – важное направление демографической политики, и ставшая традиционной конференция вносит важный вклад в решение задач увеличения продолжительности жизни и повышения рождаемости.

Участие в форуме примут медицинские специалисты из разных регионов России - онкологи, гинекологи, хирурги, врачи общей практики и впервые в этом году врачи-педиатры. Врачи поделятся друг с другом опытом, актуальными новостями, последними открытиями в области женского здоровья.

Научная программа конференции «Розовая лента» будет наполнена докладами ведущих российских ученых по наиболее важным темам диагностики, профилактики и лечения онкопатологии у женщин. В программе нынешней конференции заявлены выступления академиков РАН, РАМТН, профессоров, докторов медицинских наук Н.И. Рожкова, Л.С. Намазова-Баранова, Л.А. Ашрафян, М.А. Гомберг, Г. Н. Минкина и многих других известных научных деятелей.

Особое внимание по традиции будет уделено вопросам ранней диагностики и профилактики развития онкопатологии у женщин, совершенствованию качества и доступности оказания медицинской помощи.Впервые в рамках конференции будет представлен и совместный с Центром им. В.П. Аваева творческий Благотворительный проект известного московского фотохудожника Лизы Эшва «Моя мелодия».

За время своего существования конференция завоевала статус одного из наиболее значимых событий в медицинской среде. В разные годы в рамках форума были организованы видеооперации ведущими зарубежными специалистами, мастер-классы и другие важные события.



Пресс-служба Правительства Тверской области