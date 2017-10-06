В Тверской области ведётся работа по повышению эффективности выполнения госконтрактов

20 октября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции в Тверской области. На повестку дня были вынесены вопросы по предупреждению коррупционных рисков при выполнении госконтрактов, в частности, в сфере строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«Все строительные проекты, которые связаны с переселением граждан из аварийного жилья, являются проектами федерального статуса. Когда строительные организации заходят на такие проекты, они должны чётко понимать, что это повышенный уровень ответственности», — отметил Игорь Руденя.

Правительством региона были приняты меры для того, чтобы исключить коррупционные риски при реализации программы переселения. На территории Верхневолжья подрядчики не получают авансовых платежей, контракты оплачиваются только по факту выполненных и принятых работ.

Внедрены механизмы контроля от проведения конкурсных процедур до непосредственно строительства жилых объектов, проверки их соответствия требованиям качества. Для этого создана специальная рабочая группа, а также комиссия по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийных домов.

Выполнение государственных контрактов в жилищном строительстве и других сферах находится на постоянном контроле региональной власти. Контрольно-счётная палата Тверской области внесла ряд предложений, направленных на повышение эффективности этой работы.

В частности, планируется сформировать типовые формы контрактов, которые в обязательном порядке будут содержать график и этапы выполнения работ, требования об ответственности подрядчика за несоблюдение сроков и этапов. Кроме того, будет предусмотрено, что период действия банковской гарантии, внесённой поставщиком в качестве обеспечения контракта, составит не менее 4 месяцев со дня окончания действия контракта. Это позволит в случае недобросовестных действий подрядной организации взыскать неустойку без длительных судебных процедур.

Игорь Руденя поручил заместителю Председателя Правительства Александру Меньщикову, министру по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту и руководителю правового управления в аппарате Правительства Павлу Смялковскому в короткие сроки проанализировать представленную информацию и сформировать предложения для дальнейшего использования в работе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.