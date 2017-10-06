Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

Сегодня, 20 октября, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 33 жителям Верхневолжья. На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители территориальных управлений федеральных органов власти, областных ведомств, Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Трудовой Славы, почетные граждане региона.

Торжественная церемония вручения наград приурочена к главному региональному празднику – Дню герба и флага Тверской области, который отмечается 21 октября.

«Приносить пользу людям, служить своей стране – это жизненный принцип всех, кто находится сегодня в этом зале. Своими достижениями в защите Отечества, в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, в социальной работе и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе вы продолжаете славную историю Тверской области, приумножаете ее традиции», – обратился Игорь Руденя к присутствующим.

Несколько жителей региона удостоены наград Указом Президента России Владимира Путина.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель начальника отдела Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Виталий Филатов. Медалью Суворова – младший научный сотрудник ЦНИИ ВВКО Борис Демидов.

Медаль «За спасение погибавших» вручена студенту, жителю Ржева Марку Джамалову, который героически спас из огня мужчину с инвалидностью.

Ряду жителей Твери присвоены почетные звания Российской Федерации. Заслуженным врачом РФ стала Людмила Саяхова, врач-психиатр Областного психоневрологического диспансера. Звания «Заслуженный конструктор РФ» удостоен главный конструктор Тверского вагоностроительного завода Алексей Лебедев. Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено старшей медсестре отделения №7 Тверского областного онкологического диспансера Елене Седовой.

Игорь Руденя вручил шестерым жителям Верхневолжья нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области». Среди награжденных - представители организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лев Краснорядцев и Николай Никодимов; заместитель председателя правления областного отделения Союза пенсионеров России Герман Шнейдер.

Звания почетных работников Тверской области присвоены 18 жителям региона – представителям отраслей здравоохранения, экономики, культуры и искусства, муниципальной службы, промышленности, строительства, физкультуры, спорта и туризма.

Знака Губернатора «Во благо земли Тверской» удостоены ветеран системы гражданской обороны Александр Мальков, ведущий специалист аппарата Собрания депутатов Ржевского района Анатолий Тарасов, доцент кафедры гуманитарных наук Тверской государственной сельхозакадемии Светлана Шевлякова.

«Наш вуз не только готовит специалистов для стратегической отрасли экономики, но и воспитывает умных, честных, добросовестных людей. Это большой вклад в развитие Тверской области, поскольку именно от молодежи, ее профессионализма зависит будущее нашего региона», – сказала в своем ответном слове Светлана Шевлякова и поблагодарила Губернатора Игоря Руденю за высокую оценку своего труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области.