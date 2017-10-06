В Твери открылась книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет»

Сегодня, 20 октября, в Твери при поддержке регионального Правительства региона в областной библиотеке имени А.М. Горького начинает работу III Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет». В мероприятии принимают участие около 40 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и соседних регионов. Губернатор Игорь Руденя направил приветственный адрес организаторам и гостям выставки-ярмарки.

«С каждым годом «Тверской переплет» собирает все больше участников. Расширяется его программа, которая радует посетителей интересными и разноплановыми мероприятиями, привлекает много юных читателей. Это значит, что форум выполняет свою главную миссию –популяризация книги. Не сомневаюсь, что «Тверской переплет» будет способствовать развитию литературных объединений, выявлению талантливых авторов, росту читательской аудитории», – говорится в приветствии от Губернатора Игоря Рудени.

Главным событием первого дня «Тверского переплета» станет награждение лауреата ежегодной премии имени Николая Гумилева. Кроме того, запланированы благотворительный книгообмен, презентация Дома творчества Союза художников РФ «Академическая дача имени И.Е. Репина» с участием искусствоведов и художников.

В течение трех дней на площадке выставки-ярмарки пройдут творческие встречи с писателями и поэтами, презентации книг, мастер-классы, круглые столы, театральные представления, музыкальные мероприятия.

В этом году тверские читатели и гости города смогут пообщаться с московскими авторами Анной Козловой, Мариной Линник, Анной Никольской, Александром Лучкиным, Виктором Луниным. Свое творчество представят тверские поэты, писатели, художники, музыканты: Александр Шитков, Татьяна Бойцова, Геннадий Самойлов, Виктор Чудин, Марина Батасова, Святослав Михня, Борис Раппорт, Евгения Строганова, Александр Сафронов, Татьяна Винокурова и многие другие.

Кроме того, в программе «Тверского переплета» – книжная лотерея, баттл «Формы и реформы современной литературы», мастер-классы от студии современного танца CITY DANCE, конкурс «Живые Лица», в ходе которого юные читатели от 5 до 12 лет будут читать стихи, и многое другое.

В этом году большое внимание уделено детскому и молодежному направлениям. 21 октября пройдут занятия в «Школе юного издателя и литературного работника» ТвГУ и Школе молодого журналиста. 22 октября на детской площадке откроется «Инженерная песочница», пройдут мастер-классы «Физика внутри игрушек», литературная викторина «Учиться в школе весело», встречи с детскими писателями.

Время работы выставки-ярмарки: 20 октября с 13.00 до 18.30, 21 октября с 11.00 до 18.30, 22 октября с 11.00 до 16.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области.