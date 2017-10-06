Губернатор Игорь Руденя провел заседание антитеррористической комиссии Тверской области

Сегодня, 20 октября, Губернатор Игорь Руденя провел заседание антитеррористической комиссии в Тверской области. Первым вопросом повестки дня стало повышение антитеррористической защищённости объектов здравоохранения.

В январе текущего года Постановлением Правительства Российской Федерации были утверждены требования в данной сфере. Все медицинские учреждения должны пройти процедуру категорирования и паспортизации.

«Предъявляются требования к охране, ограждению, устройству тревожных кнопок и видеонаблюдения на объектах здравоохранения. Не менее важно, чтобы сотрудники учреждений обладали знаниями и навыками действий при угрозе терактов, обнаружении подозрительных предметов», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Также на заседании обсуждалась работа муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма, результаты исполнения решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Тверской области. В частности, речь шла об обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового пребывания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.