В Правительстве Тверской области обсудили развитие жилищно-коммунального хозяйства региона

19 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание, посвящённое развитию отрасли ЖКХ. Участие в обсуждении приняли члены Правительства региона, руководство Твери, представители региональной энергетической комиссии, единого расчётного кассового центра, ресурсоснабжающих организаций.

«Наша задача — повысить устойчивость развития всей системы жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья. Главное сейчас — это плановое, качественное прохождение отопительного сезона в Твери и области», — отметил Игорь Руденя, открывая совещание.

Глава региона акцентировал внимание на газификации жилого фонда и промышленного сектора Верхневолжья как одном из ключевых условий повышения качества жизни, развития экономики, увеличения налоговых поступлений в бюджет области и создания новых рабочих мест.

«Вопрос газификации напрямую связан с демографической и миграционной политикой Тверской области. Мы должны обеспечить достойное качество жизни на всей территории региона, чтобы развитие муниципалитетов шло равномерно», — обозначил Игорь Руденя.

На совещании также обсудили работу по обеспечению стабильности электроснабжения области и реализацию инвестпрограмм электросетевых организаций. По мнению Губернатора, важно, чтобы они были синхронизированы с программами развития муниципалитетов и региона в целом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.