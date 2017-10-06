В Правительстве Тверской области обсудили развитие жилищно-коммунального хозяйства региона

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«Наша задача — повысить устойчивость развития всей системы жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья. Главное сейчас — это плановое, качественное прохождение отопительного сезона в Твери и области», — отметил Игорь Руденя, открывая совещание.
Глава региона акцентировал внимание на газификации жилого фонда и промышленного сектора Верхневолжья как одном из ключевых условий повышения качества жизни, развития экономики, увеличения налоговых поступлений в бюджет области и создания новых рабочих мест.
«Вопрос газификации напрямую связан с демографической и миграционной политикой Тверской области. Мы должны обеспечить достойное качество жизни на всей территории региона, чтобы развитие муниципалитетов шло равномерно», — обозначил Игорь Руденя.
На совещании также обсудили работу по обеспечению стабильности электроснабжения области и реализацию инвестпрограмм электросетевых организаций. По мнению Губернатора, важно, чтобы они были синхронизированы с программами развития муниципалитетов и региона в целом.