Участие Тверской области в выставке «Золотая осень» получило высокую оценку на федеральном уровне

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за совместную работу по подготовке и проведению Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».

«Заслуженным вниманием у специалистов и гостей выставки пользовалась экспозиция Вашего региона, в которой наиболее широко и успешно были продемонстрированы инвестиционные проекты, достижения сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», - отметил Министр сельского хозяйства РФ.

На стенде региона представили свой потенциал более 15 передовых предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья: молочного, мясного, льняного, овощного направлений, пчеловодства, звероводства, а также производства варенья и воды. По итогам участия в выставке все они получили дипломы Минсельхоза России.

«Этот масштабный форум служит уникальной площадкой для демонстрации достижений отечественного аграрного сектора, обмена опытом и выработки новых эффективных решений для дальнейшего развития сельского хозяйства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Пять зверохозяйств региона награждены дипломами и золотыми медалями «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Кроме того, животные из звероводческих хозяйств Тверской области стали победителями в 10 из 14 номинаций конкурса «Лучший по породе». В павильоне «Животноводство» Тверская область представила норку, хоря, лисицу, шиншиллу.

На выставке было подписано пять инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочного животноводства и мясопереработки. Инвестпроекты планируется реализовать в Торжокском, Рамешковском, Конаковском, Калининском районах. Общий объем инвестиций составит свыше 693 млн рублей. Количество новых рабочих мест – около 500.

«Золотая осень» – главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны, который объединяет лидеров в отечественном и мировом АПК. Ключевыми темами выставки в 2017 году стали развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере.

Пресс-служба Правительства Тверской области.