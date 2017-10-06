В Тверской области проходят Дни национальной культуры Республики Карелия

20-21 октября в Лихославле Тверской области проходят Дни национальной культуры Республики Карелия. Событие посвящено 400-летию переселения карел на тверскую землю и завершает ряд тематических мероприятий, приуроченных к знаковой дате.

Приветственный адрес организаторам и участникам форума направил Губернатор Игорь Руденя.

«Единая православная вера и духовно-нравственные ценности, стремление развивать и защищать тверской край стали надёжными опорами братского союза русского и карельского народов на территории Верхневолжья. На протяжении многих лет Тверскую область и Республику Карелия связывают тесные дружеские связи. Сегодня это сотрудничество выходит на новый уровень», — отметил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, проведение Дней национальной культуры Карелии в Тверской области будет способствовать развитию культурных и деловых контактов между регионами.

В мае текущего года Игорь Руденя принял участие в работе международной научно-практической конференции «Тверские карелы: 400 лет на тверской земле». Вопросы истории карельского народа, сохранения и развития его культуры и языка обсудили представители Финляндии, Беларуси, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, городов и районов Тверской области.

В программе Дней национальной культуры Республики Карелия — интерактивные программы карельских народных ансамблей и театров, мастер-классы по карельской кухне, ткачеству, рисунку и народным ремёслам, публичные лекции о традициях и обычаях карел, презентация национальных общественных объединений, выставки изделий народного творчества и тематической печатной продукции.

Мероприятия организованы на базе лихославльской школы №1, детской школы искусств, дома детского творчества, библиотеки, Карельского национального краеведческого музея. Завершит форум гала-концерт «Карельский ковчег», который пройдёт 21 октября в районном доме культуры и досуга им. 40-летия Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.