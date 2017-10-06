ТАКИМ ОПЫТОМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ

Почему в ТСЖ и ЖСК собираемость коммунальных платежей близка к 100 процентам?



В среду в Конаковский район прибыла группа депутатов Законодательного собрания Тверской области во главе с председателем постоянного комитета ЗC по транспорту и ЖКХ Станиславом ПЕТРУШЕНКО. Вместе с ним в район приехал и генеральный директор фонда капремонта многоквартирных домов Тверской области Сергей БОЙКОВ. Именно эта организация, являясь региональным оператором, аккумулирует платежи населения за будущие капитальные ремонты по принципу «общего котла», как и спецсчета собственников МКД, решивших собирать средства на капремонт сами. Итогом поездки стало выездное заседание комитета в районной администрации по теме «О практике проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, собственники помещений которого формируют фонд капитального ремонта на специальном счете». (О совещании читайте на 3-й странице).

Перед этим депутаты ознакомились с опытом домов, жильцы которых решили сами собирать деньги на капремонт и распоряжаться ими. Это возможно в случае создания спецсчета дома (в отличие от принципа «общего котла», по которому живут более 80 процентов собственников жилья МКД Тверской области и где виды и сроки капремонта определяются региональной программой).

Товариществом собственников жилья (ТСЖ) «Энергетик» в поселке с таким же названием руководит Антонина БЕЛЯКОВА, в прошлом директор пансионата, который сейчас, увы, прекратил свое существование. Жильцы объединились в ТСЖ по простой причине – жизнеобеспечивающее предприятие приказало долго жить, и четыре многоквартирных дома поселка стали никому не нужны. За годы существования ТСЖ жильцы смогли не только упорядочить отношения с ресурсопоставляющими организациями, но и за свой счет сделать затратные виды капремонта в самом старом доме постройки конца 60-х годов, а в самом «молодом» (девятиэтажке 1991 года рождения) по программе капремонта поменять лифты. Дома – загляденье: в подъездах новая плитка и ковровые дорожки, территория ухожена, в подвале – сухо и нет запаха, трубы все новые.

А вот жилищно-строительный кооператив № 5 (ЖСК) «Рассвет» в Конакове на ул. Энергетиков, 31 поражает не только тем, что на обычной пятиэтажке установлено 8 камер наблюдения и висит строгая табличка «Частная собственность, объект охраняется». Дом с самого начала был кооперативным, и люди в советское время не «получали» квартиры, а покупали их на свои кровные. Поэтому «инстинкт собственника» здесь вырабатывался десятилетиями. Зато к дому в целом жильцы относятся как к своему.

Председатель ЖСК Светлана ПОНОМАРЬ рассказала: взнос на капремонт у них такой же, как у жильцов обычных пятиэтажек, платящих деньги в «общий котел». Если денег не хватает, то сообща решают, сколько собрать и добавить. И никто не отказывается! Кровля, трубы, утепление стен и швов - все это уже сделано, и дом, несмотря на свой сорокалетний возраст, смотрится, как после реновации. Из ста его квартир только в двух есть должники по квартплате и коммунальным платежам (не смогли заплатить в срок и предупредили об этом председателя!). Даже сдавая квартиру, учитывают «облико морале» нового жильца. Такая сознательность жильцов воспитывалась годами и дает результат.

Так почему же комитет Законодательного собрания Тверской области решил провести свое выездное заседание именно в Конаковском районе? Станислав ПЕТРУШЕНКО сказал: у вас есть прекрасные примеры того, как жильцам, объединившим свои усилия и волю, удается то, о чем мечтают другие, менее организованные граждане, а районная власть с пониманием относятся к нуждам граждан, принявших на себя ответственность самим содержать своё жильё, и всячески им содействуют. К сожалению, таких примеров в областном масштабе не много, и Конаковский район здесь - образец для подражания. И таким опытом нужно делиться!

Максим МАЛАХОВ.