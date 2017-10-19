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В Тверской области возбуждено 370 административных дел в отношении недобросовестных управляющих компаний
Главное управление Госжилинспекции Тверской области за 9 месяцев 2017 года возбудило по обращениям граждан 370 административных дел в отношении управляющих компаний, нарушающих лицензионные требования.
«Государственная жилищная инспекция – это контрольно-надзорный орган, который занимается лицензированием управляющих компаний, ведет мониторинг качества предоставляемых ими услуг. ГЖИ должна занимать активную позицию по этим вопросам», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По итогам работы за 9 месяцев Госжилинспекцией возбуждены административные дела за нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда, порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, правил управления многоквартирными домами, некачественное предоставление услуг населению и др.
Так, в Пролетарском районе Твери выявлены нарушения в работе ООО «ЦИТ», в том числе несоблюдение лицензионных требований. Компании назначен штраф в размере 125 тыс. рублей.
Такой же штраф выписан МУП из Конаковского района Тверской области «Коммунальные системы Новозавидовский» за ненадлежащее содержание общего имущества в доме № 1 по ул.Лесная в поселке Новозавидовский.
Штраф в 125 тыс. рублей назначен ООО «Фаворит», работающему в Центральном районе Твери. Управляющая компания не раскрыла в полном объеме информацию в соответствии с требованиями законодательства.
Аналогичное решение вынесено в отношении ООО «Застава плюс», действующей в Заволжском районе Твери, за отсутствие отчета об исполнении договора управления домом № 32/67 по ул. Хрустальная.
Пресс-служба Правительства Тверской области.