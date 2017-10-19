НА ПОДДЕРЖКУ ТЕАТРОВ

Более 3 млн рублей получит Тверская область на поддержку детских и кукольных театров

Регионы России впервые получат субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 148 детских и кукольных театров. Объём средств, предусмотренных для Тверской области — 3,1 млн рублей. Ассигнования в размере 220 млн рублей на условиях софинансирования распределены между 73 регионами на заседании Правительства Российской Федерации.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

В текущем году из регионального бюджета выделено 7,1 млн рублей на приобретение автобуса для организации гастрольной деятельности тверского театра кукол.

Более 8,6 млн рублей направлено на поддержку творческой деятельности муниципальных театров Верхневолжья в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Театры малых городов». Средства предусмотрены на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для театральных спецэффектов в Кимрском театре драмы и комедии, Вышневолоцком драматическом театре.

Пресс-служба Правительства Тверской области.