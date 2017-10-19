Представитель Тверской области стал победителем поэтического конкурса на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Делегация Тверской области принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проходит в Сочи. Накануне состоялся финал поэтического баттла, одним из победителей стал Андрей Новосельцев, студент магистратуры ТвГУ.

В отборочном этапе конкурса приняли участие 30 молодых поэтов, в финал вышли четверо. В рамках решающего этапа начинающие авторы представили жюри свои стихи о России.

Поддержка талантливых молодых людей — одно из направлений молодёжной политики Тверской области.

«Для нас очень важно участие тверской молодёжи в мероприятиях такого уровня. Считаю, что наши молодые граждане должны активно включаться в общественную работу, развитие федеральной повестки», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов организованы международные соревнования по мас-рестлингу «Вместе с планетой», где представители Верхневолжья уже завоевали две золотые и две бронзовые медали: Богдан Пищальников и Роман Калинин стали лучшими в своих весовых категориях, Михаил Осташков и Илья Снежков поднялись на третью ступень пьедестала почёта.

Также состоялась творческая встреча участников форума с российскими деятелями киноиндустрии. В числе других картин на ней был представлен трейлер фильма тверского режиссёра Павла Дроздова «Прощаться не будем», посвящённый истории Калинина в годы Великой Отечественной войны.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который проходит с 14 по 22 октября, объединил более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Заявку на проведение мероприятия в 2017 году в России представила Росмолодёжь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Делегация Тверской области на фестивале является одной из самых крупных. В её состав вошли почти 130 человек: студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии. Кроме того, в Сочи находятся 90 тверских волонтёров, которые обеспечивают работу форума.

Пресс-служба Правительства Тверской области.