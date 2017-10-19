В Тверской области более 31 млн рублей направлено на повышение благосостояния семей через социальные контракты

Более 480 семей в Тверской области воспользовались социальным контрактом – региональной мерой поддержки, которая дает возможность малообеспеченным семьям самостоятельно улучшить свое материальное положение. Начиная с 2013 года на реализацию проекта было направлено свыше 31 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года социальный контракт получили 164 семьи на сумму более 9,1 млн рублей.

Повышение уровня жизни населения области, поддержка семей с низкими доходами, многодетных родителей – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Улучшение демографических показателей – одно из важнейших направлений в социальной политике. Задача государства – помочь в решении этого вопроса тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Мы оказываем поддержку многодетным семьям. Они дают нам возможность увеличивать коренное население, работать над изменением демографии Тверской области в лучшую сторону», – отмечал Игорь Руденя.

Социальный контракт действует в регионе с 2013 года. Он меняет не только принцип поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, но и отношение людей к повышению уровня своего дохода. Получая материальную помощь до 150 тыс. рублей, семьи вкладывают эти средства в приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, скота и птицы, развитие хозяйств.

Социальный контракт широко востребован среди многодетных семей. Так, многодетная семья Занковых из Бельского района получила социальный контракт в размере 100 тыс. рублей в апреле 2017 года. Средства пошли на капитальный ремонт и утепление сарая для содержания животных, покупку кур и поросят для дальнейшего разведения, получения яиц, мяса и по возможности – продажи излишков для дополнительного дохода. Также была приобретена теплица из поликарбоната для выращивания овощей.

Многодетная семья Петра и Марии Коцюк из деревни Тимирязево Калязинского района направила по социальному контракту более 53 тыс. рублей на приобретение инкубатора и тележки-адаптера к мотоблоку. Инкубатор на 200 яиц позволит выращивать кур, в том числе на продажу. Новая техника обеспечит заготовку кормов.

Семья Ворониных из деревни Образцово Ржевского района уже получает дополнительные доходы благодаря социальному контракту, выданному им в 2016 году. На сумму 64,5 тыс. рублей закуплены мотоблок, теплица, куры. Доходы семьи за год увеличились более чем на 50%, появилась возможность расширить хозяйство.

Справочно: В Тверской области с 2013 года ежегодно увеличивается количество семей, которые воспользовались социальным контрактом. В 2013 года эта мера поддержки оказана 9 семьям, которым было направлено более 1,3 млн рублей. В 2014 году помощь получили 47 семей (на сумму более 4,1 млн рублей), в 2015-м – 85 семей (выделено свыше 5,8 млн рублей), в 2016-м – 184 семьи (более 11 млн рублей).

Пресс-служба Правительства Тверской области.