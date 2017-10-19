СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

Тверская область вошла в ТОП-5 регионов по реализации «майских указов» Владимира Путина

Портал «Медиалогия» опубликовал медиарейтинг российских регионов по реализации «майских» указов Президента России Владимира Путина. Тверская область по итогам сентября вошла в ТОП-5 рейтинга сразу в двух категориях. Верхневолжье занимает 4-е место по исполнению указов в сфере экономики и 5-е место – в социальной сфере.

«В сентябре в Тверской области было много позитивных новостей экономического характера. Значительная их часть касается развития сотрудничества в сфере инвестиций, для привлечения которых губернатор Игорь Руденя активно формирует комфортные условия», – отмечает директор Института экономики и управления ТвГУ Давид Мамагулашвили.

Среди наиболее знаковых эксперт отметил сообщения о планах по реализации инвестиционных проектов компаний «Евродон», «Б. Браун Медикал» и «Феликс».

«Кроме того, недавно стало известно, что Игорь Руденя поручил правительству региона разработать новый порядок субсидиарной поддержки инвесторов. Эта новость тоже заслуживает внимания в контексте исполнения «майских указов» президента», – считает Давид Мамагулашвили.

Высокие позиции Тверской области в рейтинге по социальному направлению также обусловлены частым обращением федеральных и региональных СМИ к этой тематике.

По мнению и.о. ректора ТвГУ Людмилы Скаковской, внимание привлекли новости о решении главы региона Игоря Рудени выделить дополнительные субвенции из областного бюджета на повышение зарплаты работникам культуры, а также отметить стипендиями и премиями губернатора более 100 молодых дарований Верхневолжья. Кроме того, в сентябре было особенно много новостей, связанных с успешным завершением проектов в рамках социально востребованной программы поддержки местных инициатив.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.