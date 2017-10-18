В Правительстве Тверской области обсудили прохождение отопительного сезона

Сегодня, 18 октября, Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области, посвященное прохождению отопительного сезона. В обсуждении приняли участие члены Правительства региона, представители топливно-энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций.

«Важнейшая задача руководителей муниципальных образований – обеспечить надёжное и безаварийное теплоснабжение на своей территории. Это персональная ответственность местных глав. Возникающие проблемы говорят о недостаточной подготовке к прохождению отопительного сезона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в целом по региону подключение к теплу социальных и жилых объектов прошло в штатном режиме. В муниципальных образованиях провели диагностику и гидравлические испытания теплосетей, ремонтные работы на объектах теплоэнергетики. Сформированы нормативные запасы топлива на котельных. Кроме того, за летние месяцы удалось более чем на 3,2 млрд рублей сократить задолженность организаций и предприятий Тверской области за природный газ.

В настоящее время подключение к теплу объектов социальной сферы составляет 100%, жилищного фонда - 99,9%.

Ремонтные работы ведутся на теплосетях в деревне Новые Ельцы Осташковского района, продолжается строительство новой котельной в поселке Верхний Бор Ржева. Несмотря на это жилищный фонд в данных населенных пунктах подключен к отоплению. Кроме того, проблемы с подключением отопления возникали в поселках Савватьево, Орша, Васильевский Мох Калининского района. В настоящее время ситуация в этих населенных пунктах стабилизирована, социальные объекты и жилые дома подключены к теплу. Главы муниципальных образований доложили о причинах сложившейся ситуации и принимаемых мерах.

Губернатор Игорь Руденя призвал руководителей территорий активизироваться в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы, не замалчивать возникающие проблемы, а сообщать о них напрямую в Правительство региона для принятия оперативных мер.

В настоящее время муниципалитеты подали необходимые документы в Ростехнадзор для получения паспортов готовности. Работа по устранению полученных замечаний и получению паспортов должна быть завершена до середины ноября.

Пресс-служба Правительства Тверской области.