В Тверской области на повышение качества питания в школах направят дополнительно 28 млн рублей

Более 91 млн рублей в текущем году предусмотрено в областном бюджете на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Тему качественного и доступного питания школьников Губернатор Игорь Руденя поднимал неоднократно. Глава региона считает, что компании, предоставляющие данные услуги, должны быть ориентированы на использование продукции местных предприятий.

Одной из мер социальной поддержки является обеспечение питанием детей из семей с низкими доходами, сегодня это почти 18 тысяч школьников. На заседании Правительства упрощен порядок получения льготы. Так, в случае невозможности предоставления неработающими родителями справок о доходах, предусмотрены другие документы, что позволит обеспечить этой мерой поддержки большее количество нуждающихся в ней детей.

Для повышения качества питания в школах в проекте бюджета на следующий год предусмотрено дополнительно 28 млн рублей.

В целом на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов в Тверской области в 2017 году направлено более 111 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.