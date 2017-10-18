Игорь Руденя принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие во всероссийском селекторном совещании о ходе подготовки предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, которое провел 18 октября заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

«В настоящее время отопительный сезон стартовал в 69 регионах России. Показатели готовности соответствуют уровню прошлого года. Прошлый отопительный период в целом прошел благополучно. Число аварий в теплоснабжении, что очень важно, снизилось почти на 40%, в горячем водоснабжении – более чем на 30%», – сообщил вице-премьер.

Вопросы обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в Тверской области находятся на постоянном контроле регионального Правительства. На сегодняшний день социальная сфера в Верхневолжье подключена к теплу на 100%, жилищный фонд – на 99,9%. Проводится системная работа по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы. По сравнению с началом 2017 года объём долгов за газ сократился более чем на 3,3 млрд рублей.

«Общая линия Президента России Владимира Путина направлена на приведение в порядок системы ЖКХ, стабилизацию ситуации с взаиморасчетами, использованием средств населения», – обозначил Игорь Руденя по итогам селекторного совещания в Правительстве РФ.

Для дальнейшего снижения задолженности за поставленные энергоресурсы в муниципальных образованиях разработаны «дорожные карты» погашения долгов. Для обеспечения прозрачности финансовых потоков создан региональный единый расчетно-кассовый центр. Подразделения ЕРКЦ действуют в 11 муниципальных образованиях области, планируется, что сеть охватит все территории региона.

Еще одна тема, которая поднималась на всероссийском селекторе, – получение паспортов готовности объектов теплоснабжения. В настоящее время муниципалитеты Тверской области подали необходимые документы в Ростехнадзор. Работа по устранению полученных замечаний и получению паспортов должна быть завершена до середины ноября.

Пресс-служба Правительства Тверской области.